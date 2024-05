【少年ジャンプ+:「願いのアストロ」第3話】5月1日 公開

集英社は、同社の電子書籍サイト「少年ジャンプ+」にてマンガ「願いのアストロ」第3話を5月1日に無料公開した。

本作は「新宿スワン」、「東京卍リベンジャーズ」の作者・和久井健氏が手掛けるバトルマンガ。週刊少年ジャンプにて連載中で、「少年ジャンプ+」では新連載試し読みが実施されている。

第3話「兄弟ゲンカ」では突然の隕石衝突に、異能に目覚める人々と混乱する世界で浅草を仕切る世剣組の跡目争いが激化していく。

(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.