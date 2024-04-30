TVアニメ『グレンダイザーU』2024年7月からテレ東・BSテレ東ほかにて放送開始！GLAY「会心ノ一撃」TVsizeバージョンの最新第2弾PVも公開！

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“永井豪”原作による「UFOロボグレンダイザー」が現代に蘇り、TVアニメ『グレンダイザーU』として2024年7月放送が決定！

このたび放送情報が公開！第2弾PVも解禁された。

●作品情報TVアニメ『グレンダイザーU』2024年7月からテレ東・BSテレ東ほかにて放送開始

【スタッフ】

原作：永井 豪

総監督：福田己津央

監督：久藤 瞬

シリーズ構成・脚本：大河内一楼

脚本：樋口達人

キャラクターデザイン：貞本義行

サブキャラクターデザイン：アラキマリ

メカニカルデザイン：稲田 航/AF_KURO/阿久津潤一（アストレイズ）

デザインワークス：ピナケス/青木智由紀/禅芝/吉永真人

メインアニメーター：大河広行/橋本敬史/山根理宏/吉田 徹

美術監督：加藤 浩（ととにゃん）/坂上裕文（ととにゃん）

色彩設計：𠮷村智恵

撮影監督：臼田 睦（Nexus）

音響監督：長崎行男

音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）/ 宅間麻姫（スワラ・プロ）

音楽：田中公平

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：GAINA

【キャスト】

入野自由（デューク・フリード役）

下野 紘（兜甲児役）

上坂すみれ（弓さやか役）

東山奈央（牧葉ヒカル役）

田中美海（グレース・マリア・フリード役）

戸松 遥（テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ役）

佐倉綾音（ナイーダ・バロン役）

内田雄馬（カサド・ゼオラ・ホワイター役）

速水 奨（弓弦之助役）

桐本拓哉（宇門源蔵役）

子安武人（ガンダル役）

渡辺明乃（レディガンダル役）

高木 渉（ブラッキー役）

関 智一（ズリル役）

高橋伸也（林役）

杉山里穂（山田役）

近藤浩徳（佐伯役）

徳井青空（大井役）

オープニングアーティスト

GLAY（楽曲：会心ノ一撃）

エンディングアーティスト

BAND-MAID（楽曲：Protect You）

©Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU

関連リンク

TVアニメ『グレンダイザーU』公式サイト

https://grendizer-official.net/