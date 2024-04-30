TVアニメ『グレンダイザーU』2024年7月からテレ東・BSテレ東ほかにて放送開始！GLAY「会心ノ一撃」TVsizeバージョンの最新第2弾PVも公開！
“永井豪”原作による「UFOロボグレンダイザー」が現代に蘇り、TVアニメ『グレンダイザーU』として2024年7月放送が決定！
このたび放送情報が公開！第2弾PVも解禁された。●作品情報
TVアニメ『グレンダイザーU』
2024年7月からテレ東・BSテレ東ほかにて放送開始
【スタッフ】
原作：永井 豪
総監督：福田己津央
監督：久藤 瞬
シリーズ構成・脚本：大河内一楼
脚本：樋口達人
キャラクターデザイン：貞本義行
サブキャラクターデザイン：アラキマリ
メカニカルデザイン：稲田 航/AF_KURO/阿久津潤一（アストレイズ）
デザインワークス：ピナケス/青木智由紀/禅芝/吉永真人
メインアニメーター：大河広行/橋本敬史/山根理宏/吉田 徹
美術監督：加藤 浩（ととにゃん）/坂上裕文（ととにゃん）
色彩設計：𠮷村智恵
撮影監督：臼田 睦（Nexus）
音響監督：長崎行男
音響効果：和田俊哉（スワラ・プロ）/ 宅間麻姫（スワラ・プロ）
音楽：田中公平
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：GAINA
【キャスト】
入野自由（デューク・フリード役）
下野 紘（兜甲児役）
上坂すみれ（弓さやか役）
東山奈央（牧葉ヒカル役）
田中美海（グレース・マリア・フリード役）
戸松 遥（テロンナ・アクア・ベガ／ルビーナ・ベリル・ベガ役）
佐倉綾音（ナイーダ・バロン役）
内田雄馬（カサド・ゼオラ・ホワイター役）
速水 奨（弓弦之助役）
桐本拓哉（宇門源蔵役）
子安武人（ガンダル役）
渡辺明乃（レディガンダル役）
高木 渉（ブラッキー役）
関 智一（ズリル役）
高橋伸也（林役）
杉山里穂（山田役）
近藤浩徳（佐伯役）
徳井青空（大井役）
オープニングアーティスト
GLAY（楽曲：会心ノ一撃）
エンディングアーティスト
BAND-MAID（楽曲：Protect You）
©Go Nagai/Dynamic Planning-Project GrendizerU
関連リンク
TVアニメ『グレンダイザーU』公式サイト
https://grendizer-official.net/