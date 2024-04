自宅に届いてポストに返却できるTSUTAYAの宅配レンタル「DISCAS」が集計する、アニメの週間レンタルランキングが発表された。集計期間は2024年4月19日(金)から4月25日(木)までの一週間。サブスクとは、また違った宅配レンタルの「DISCAS」だからこそのランキング結果に注目だ。ゴールデンウィークを前にして、新作がいきなり大躍進と波乱の展開となった今週のランキング。フレッシュな顔ぶれの出現によって、映画『THE FIRST SLAM DUNK』をはじめとした上位陣に動きはあったのか? 気になる順位を見ていこう!

1

2

次へ

それではベスト20位から11位まで、カウントダウンスタート!【11位(→)】千と千尋の神隠し【12位(↓)】もののけ姫【13位(New!)】仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦【14位(New!)】ダンジョン飯【15位(↓)】魔女の宅急便【16位(↓)】シン・ウルトラマン【17位(↓)】魔法少女にあこがれて【18位(↓)】風の谷のナウシカ【18位(↓)】借りぐらしのアリエッティ【20位(↑)】ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー今回は4月24日からレンタルが始まったばかりの新作2作品がランキング入り。13位に飛び込んだのは、昨年12月に劇場公開された『仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦』。突如現れたケミー”クロスウィザード”によって、桜井景和とその仲間たちがケミーの姿にされてしまう。一ノ瀬宝太郎や浮世英寿は彼らを救うため、恐るべき目的が隠された「最強のケミー捕獲ゲーム」に挑んでいくことになるのだが……。本作は『仮面ライダーガッチャード』と『仮面ライダーギーツ』によるクロスオーバー作品となっており、双方のレギュラーキャスト陣によるドタバタありシリアスありのバラエティに富んだ内容は見応え抜群。子供から大人まで楽しめるストーリーということもあっていきなりのランキング入りを果たすことになった。14位にはシリーズ累計1400万部突破の九井諒子が描く大人気コミックをTVアニメ化した『ダンジョン飯』がランクイン。ドラゴンに襲われ行方不明になった妹・ファリンを救出するため、兄であるライオス一行は襲い来るモンスターを食料にしながらダンジョン踏破を目指していく。およそ食べられそうもない異形のモンスターたちを料理して美味しくいただくといった異色のグルメ作品で、「魔物料理もアリなのでは?」と思わせてくれる食事シーンはまさに必見。キャラクター同士のコミカルで軽快な掛け合いも面白く、ファンも納得のランキング入りとなった。続いてトップ10を発表!首位をひた走る『THE FIRST SLAM DUNK』、『名探偵コナン 黒鉄の魚影』、『ONE PIECE FILM RED』の三強に、風穴を開けた新作が登場。その余波を受けてトップテンまでの順位にも変化が! 新緑の季節の訪れとともに、レンタルランキングにも新しい風が吹いてくるのか。さっそく4位から10位までを発表していこう!【4位(↓)】ONE PIECE FILM RED【5位(↓)】ルパン三世 VS キャッツ・アイ【6位(↓)】すずめの戸締まり【7位(↓)】しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦〜とべとべ手巻き寿司〜【8位(↑)】となりのトトロ【9位(→)】転生したらスライムだった件 コリウスの夢【10位(↓)】ハウルの動く城ベスト3に新作が入ったことで、4位から7位までの作品が全て先週よりワンランクダウン。TVアニメ第三期シリーズが絶賛放送中の『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』は地力を見せて堂々9位をキープ。唯一順位が上昇したのは先週の10位から8位となった『となりのトトロ』だけという結果となった。