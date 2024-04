【ジャンプGIGA 2024 SPRING】4月30日 発売価格:836円

集英社は、マンガ雑誌「ジャンプGIGA 2024 SPRING」を本日4月30日に発売した。価格は836円。

今号ではマンガ「僕のヒーローアカデミア」より笑顔の緑谷出久と爆豪勝己が表紙に描かれている。表紙だけでなく応募者全員大サービスのグッズにも採用されており、缶バッジやアクリルスタンドといったグッズがラインナップ。連載陣としては「ブラッククローバー」や「足丸」などが掲載されている。

