ダンス&ボーカルグループ・ EXILE GENERATIONS from EXILE TRIBEの 関口メンディー が6月25日をもってグループを卒業し、 LDH を退社することが4月30日、公式サイトで発表された。あす5月1日に、 GENERATIONS メンバー7人で会見を開く。同社は「この度、弊社所属アーティストの 関口メンディー が、2024年6月25日をもってグループを卒業並びに株式会社 LDH JAPANを退社することとなりましたのでご報告いたします」と伝えた。「今後の活動や将来に対するメンディー自身の想いを受けて、メンバー・スタッフで何度も話し合いを重ねてきました。その中で、新しい挑戦をしたいという強い決意を聞き、本人の意思を尊重し、このような形となりました」と説明している。

「弊社としましては、新たな道でチャレンジしていくことを決めた 関口メンディー を今後も様々な形で応援していきたいと思っております」とし、「皆様におかれましても、引き続き 関口メンディー への変わらぬご支援を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。本件につきまして、 関口メンディー よりメッセージがございますので、ご一読いただけますと幸いです」と結んだ。 GENERATIONS from EXILE TRIBEはパフォーマーの白濱亜 嵐 、小森隼、佐野玲於、 関口メンディー 、中務裕太、ボーカルの片寄涼太、数原龍友からなるダンス&ボーカルグループ。2012年11月に1stシングル「BRAVE IT OUT」にてデビュー。デビュー以来全シングルがオリコンチャートTOP10入りしている。19年末には『第70回NHK紅白歌合戦』に初出場。その年から3年連続出場を果たした。メンディーは1991年1月25日生まれ、アメリカ出身。2012年11月、 GENERATIONS from EXILE TRIBEのパフォーマーとしてメジャーデビュー。2014年4月に EXILE 新パフォーマーに決定し、 EXILE に加入。2016年からNIGO、 EXILE NAOTO、VERBAL、SWAYと共にヒップホップユニット「HONEST BOYZ」として、2023年から EXILE TRIBEの新音楽ユニット・ EXILE B HAPPYのメンバーとしても活動。また、近年は俳優活動としてドラマ『ひみつ×戦士 ファントミラージュ!』(テレビ東京系)、『モトカレマニア』(フジテレビ系)、『褒めるひと褒められるひと』(NHK)、『パリピ孔明』(フジテレビ系)、映画『HiGH&LOW』シリーズ、『PRINCE OF LEGEND』などに出演している。 関口メンディー のコメントいつも温かい応援ありがとうございます。この度、私、 関口メンディー は6月25日をもって LDH での全ての活動を卒業させていただくこととなりました。20歳から今日に至るまでの約13年間、何者でもないどころか出来の悪い僕にチャンスを与え、愛を持って一から育ててくださったHIROさんをはじめ、事務所のスタッフの皆さん、 GENERATIONS メンバー、先輩の皆さんや後輩たちに感謝をしてもしきれません。 GENERATIONS から全てが始まり、彼らと友として、良きライバルとして、切磋琢磨しながら駆け抜けた激動の時間は、今までのどんな時期よりも青く愛おしい青春です。彼らがいなければ間違いなく、今の自分はありません。これからも一番の GENERATIONS ファンとして、活動を応援していきます。また憧れであった EXILE として活動できたことで、夢の持つパワー、エンタテインメントの素晴らしさと底力を学ぶことができました。思い返してみても、夢のような時間を過ごさせていただいたと思います。そして僕を見つけてくれて、愛を持って応援してくれたDREAMERS、ファンの皆さんに感謝を伝えたいです。どんな時も挫けずに前に進む勇気と原動力をありがとうございました。経験できた全てのことが財産であり、大切な宝物です。約13年間という月日の中で、 LDH は僕にとって家族であり、実家のような場所になりました。実家は愛があって、温かいです。父がいて、母がいて、兄や弟、姉や妹がいる。美味しいご飯も、温かいお風呂もあります。何より安全です。ですが、いつからかこのままでいいのだろうか、自分はこの環境に甘えてしまっているのではないかと考えるようになりました。家族のことは大好きです。でも親元を離れ、自分の足で立ち、偉大な父の背中に近づき越えていくことこそが、僕が考える親孝行のカタチなのだと気づいたのです。僕は LDH から独立し、新しい生き方に挑戦させていただきます。今まで以上に気を引き締めて、これからも芸能活動、エンタテインメントの世界に携わって参ります。どんな困難なことや試練があろうとも、これまで培ってきたものがあれば、乗り越えてゆけると、自分の可能性を信じています。どうかこれからも温かく見守っていてください。