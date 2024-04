【「イジらないで、長瀞さん」第148話】4月30日 無料公開

講談社はマガポケにて、マンガ「イジらないで、長瀞さん」第148話を4月30日に無料公開した。

今回は部活を終え、センパイと早瀬の2人きりの時間が描かれる。ついに付き合い始めた2人だが……。

(C) 2017 KODANSHA Ltd. All rights reserved.