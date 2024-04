革新的SFアクション映画『トロン』シリーズの第3弾『トロン:アレス(原題:Tron Ares)』に1作目『トロン』(1982)で主演を務めたジェフ・ブリッジスが復帰することがわかった。ブリッジス本人が出演を明かした後、米ウォルト・ディズニー・スタジオも正式に発表している。

ブリッジスはコンピューター内での権力闘争を描いた1作目で、主人公のケヴィン・フリン役に抜擢。28年後の続編、フリンの息子を主人公とする『トロン:レガシー』(2010)でも同役を再演し、ディエイジング技術による若返った姿でスクリーンに登場した。

現在撮影中の『トロン:アレス』ではブリッジスの再演は明らかになっていなかったが、このたび米に出演したブリッジス本人が参加を認めた。「今週の土曜日、『トロン』の第3弾に出演するために出発します」と撮影参加を報告したという。

ディズニーからは、撮影現場に到着したブリッジスの姿を捉えた写真が公開。脚本に目を通しているようで、劇中での立ち回りも気になるところ。フリンが再登場するということで、前作でギャレット・ヘドランドが演じたサムの復帰にも期待がかかる。

シリーズ第3弾では、高度に洗練されたプログラムの“アレス”が、危険な任務のためにデジタル世界から現実世界へ送り込まれ、人類が初めてAIに遭遇する物語が描かれるという。アレス役を、『ダラス・バイヤーズクラブ』(2013)や『モービウス』(2022)のジャレッド・レトが演じる。

ほか共演には、『X-MEN』『キック・アス』シリーズやドラマ「ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語」(2022)のエヴァン・ピーターズや、『パスト ライブス/再会』(2023)のグレタ・リーらが名を連ねている。

監督は『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』(2017)、『マレフィセント2』(2019)などで知られるヨアキム・ローニング、脚本は『グロムバーグ家の人々』(2003)や『エラゴン 遺志を継ぐ者』(2006)のジェシー・ウィグトウ。製作総指揮は『トロン:レガシー』のショーン・ベイリー、『バスケットボール・ダイアリーズ』(1995)のサム・ディッカーマが務めるほか、『トロン:レガシー』のジャスティン・スプリンガー、主演のジャレッド・レト、実写版『リトル・マーメイド』(2023)のラッセル・アレンらがプロデューサーとして参加している。

映画『トロン:アレス(原題:Tron Ares)』は2025年10月10日米公開。

