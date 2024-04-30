¡Ö´Ú¹ñ¤ËÉé¤±¤¿ÆüËÜ¡×¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì·èÄê¡¡Âç´äJ¤Ëº£Âç²ñÍ£°ì¤ÎÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿´Ú¹ñ¤¬Â®Êó
ÆüËÜ¤Ï¥¤¥é¥¯¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö4·î29Æü¤Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Î¥¤¥é¥¯Àï¤ËÎ×¤ß¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ËÉé¤±¤¿ÆüËÜ¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ¿Ê½Ð³ÎÄê¡×¤ÈÂ®Êó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾28Ê¬¡¢MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥óÇØ¸å¤ËÍî¤È¤¹ÀäÌ¯¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤ÈFWºÙÃ«¿¿Âç¤¬È¿±þ¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¿¡¼¥ó¤·¤Æ±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¥¨¡¼¥¹¤Î2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Á°È¾42Ê¬¤ËFW¹ÓÌÚÎËÂÀÏº¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¤¢¤È¤Î¤Ê¤¤¥¤¥é¥¯¤¬½ÐÂ¤Î±Ô¤µ¤ò¸«¤»¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤òÃæ¿´¤ËÌµ¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾21Ê¬¤Ë¤ÏFWÊ¿²ÏÍª¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ò½Ä¤ËÆÍÇË¤·¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ºÙÃ«¤¬Áê¼ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤Ç3ÅÀÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥é¥¹¥È15Ê¬¤ÇÁê¼ê¤ÎÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤«¤é¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤¿¤ì¤ë¥Ô¥ó¥Á¤³¤½¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢2-0¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡±Ñ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥È¥¥¡¼¡×´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç1-0¤ÈÇË¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ËÉé¤±¤¿ÆüËÜ¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ¿Ê½Ð³ÎÄê¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë