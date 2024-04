【「らーめん再遊記」10巻】4月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「らーめん再遊記」の10巻を4月30日に発売する。価格は770円。

本作は「ビッグコミックスペリオール」で連載されているラーメン×ビジネスマンガで、「ラーメン発見伝」、「らーめん才遊記」に続くシリーズ3作目にあたる。

ニューウェーブ系ラーメンのカリスマと言われた芹沢達也が、時代が移り変わった令和のラーメン界とフードビジネス界に向き合っていくストーリーで、10巻では新章「原田正次」編が開幕。かつて芹沢を畏怖させた“もう1人の天才”との因縁が描かれる。

【「らーめん再遊記」10巻あらすじ】

かつて、芹沢が畏怖した天才がいた!新章!

ラーメンフェスで芹沢の企みを看破した男、

彼はいったい何者なのか?

舞台は「ラーメン」というジャンルの過渡期だった

1990年代、ニューウェイブ系ラーメンの黎明期へ!

芹沢がまだ若かりし頃、互いの志に共鳴し、

切磋琢磨し合った「もう1人の天才」がいた……!

果たして2人の間にはどのような因縁が……?

そして20数年の時を超え、彼らの

ラーメン人生はふたたび交差するのか!?

知られざる天才の今を追え!

新章「原田正次」編、開幕!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.