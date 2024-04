【「くーねるまるた ぬーぼ」14巻】4月30日 発売価格:792円

小学館は、マンガ「くーねるまるた ぬーぼ」の14巻を4月30日に発売する。価格は792円。

本作は高尾じんぐ氏が「週刊ビッグコミックスピリッツ」で連載している作品。累計100万部を突破した「くーねるまるた」の新シリーズで、ポルトガルからやってきたおいしい食べ物と日本文化が大好きな女の子・マルタの新生活が描かれている。

14巻では大盛りからあげタワーや姉の想いがこめられた紅茶、ねぎま鍋、ズワイガニなどが登場する。

「くーねるまるた ぬーぼ」14巻の目次

第178話 ナスの丸ごとグラタン

第179話 アローシュ・ドース

第180話 鮭のムニエルサンド

第181話 こけし

第182話 秋サバの生姜鍋

第183話 からあげタワー

第184話 エリザからの便り

第185話 新そばのガレット

第186話 外苑周辺パワースポット巡り

第187話 カニカニパーティー!

第188話 お餅のお煎餅

第189話 バナナのベイクドオーツ

第190話 塩麹レモン甘酒

第191話 ねぎま鍋

【「くーねるまるた ぬーぼ」14巻あらすじ】

ポルトガル女子・マルタの日本堪能グルメ!

グルメを楽しむ心・技・体!!

美味しいものに全力投球するマルタの創意工夫はレシピのみにあらず!?

あなたの知らない日々の楽しみ方、マルタが伝授します!

天にも届く大盛りからあげタワーや

姉の想いがこめられた紅茶、

不思議な旅人?が振る舞うねぎま鍋に

福が舞い込んだ!?超豪華なズワイガニも!

人に出会い、食にも出会う

色とりどりな毎日♪

