【「新装版 動物のお医者さん」4巻】4月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「新装版 動物のお医者さん」の4巻を4月30日に発売する。価格は770円。

「動物のお医者さん」はテレビドラマ化もされた佐々木倫子氏の動物コメディ。2024年1月から12カ月連続で新装版の刊行が行なわれている。

4巻では成り行きで人生初のアルバイトをすることになった西根公輝(ハムテル)や、二階堂の夏休みなどのエピソードが収録されている。

【「新装版 動物のお医者さん」4巻あらすじ】

ハムテルと二階堂の夏休み……!!

H大学獣医学部3年生の西根公輝(ハムテル)。

無事(?)に漆原教授の病院講座に入り、

賑やかな日々を過ごしている。

ある日、成り行きで人生初のアルバイトを

することになり……

お花見とカラス、二階堂の夏休み他収録!

