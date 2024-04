蒼炎のスカベンジャー 第1巻/6月11日発売予定/価格:627円

小学館は、6月以降に発売予定のコミックスの新商品情報を公開した。

6月は「蒼炎のスカベンジャー」や「星野くん、したがって!」、「7代祟りますので早く結婚してください!」、加えて「100年の経(たていと)」などの第1巻・第1集が続々と発売される。

【商品ラインナップ(一部)】

星野くん、したがって!/6月11日発売予定/価格:770円

7代祟りますので早く結婚してください! 第1集/6月28日発売予定/価格:770円

100年の経 第1集/6月11日発売予定/価格:770円

バックホームブルース 第1集/6月28日発売予定/価格:770円

大海に響くコール 第1巻/6月12日発売予定/価格:792円

セカンドバージン・セカンドライフ 第1巻/6月19日発売予定/価格:770円

異世界ポメラニアンと虹のもふもふ旅 第1巻/6月19日発売予定/価格:770円

巻き添えで異世界に喚び出されたので、世界観無視して和菓子作ります 第1巻/6月19日発売予定/価格:770円

ひまわりは恋の形 上巻/6月26日発売予定/価格:770円

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.