¼íÌî±Ñ¹§ ¥²¡¼¥à¼Â¶·¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¼ý±×¹ðÇò¡¡ÅìÌî¹¬¼£¶ÄÅ·¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤¬£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥²¡¼¥à¼Â¶·¤¬¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤«¤é¡Ö¼íÌî¤¯¤ó¤¬¥³¥í¥Ê¤Î»þ¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç»Ï¤á¤¿¥²¡¼¥àÆ°²è¡¢¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¼íÌî¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÏÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡Â¾¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¡×¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¸À¤¦´Ö¤ËÅÐÏ¿¼Ô£²£°£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅìÌî¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¶âÆþ¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖÁ´Á³Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÌÙ¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÅìÌî¤«¤é¤Ïµ¿¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼íÌî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ã¤ÆÅê¤²Á¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤âÁ´Éô¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñ°÷À©¤Î¤ä¤Ä¤âÁ´Éô¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó²¿¿Í¤«¤È¤ß¤ó¤ÊÊ¬ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦·ÀÌó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥²¡¼¥à¤Ï¤º¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ì¤òÀ¸ÇÛ¿®¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Î°ã¤¤¤Ç¡×¤È¤¿¤¤¤·¤¿¼ýÆþ¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££±Ç¯¤Ë£±²ó¹ë²Ú¤Ê³¤³°Î¹¹Ô¡¢¥Ï¥ï¥¤¤È¤«¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¡©¤°¤é¤¤¡×¤È¥Ý¥í¥ê¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÅìÌî¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¡¡Â¾¤Î¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼íÌî¤Ï¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÛ²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£