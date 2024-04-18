手前に座る大谷翔平選手の頭に手を伸ばす山本由伸投手(写真：日刊スポーツ/アフロ)

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ドジャース大谷翔平選手と山本由伸投手のベンチでの様子を収めた写真が話題になっています。

山本投手が写真手前に座る大谷選手の頭に手を伸ばし、何かを取ってあげようとしている様子。しかし、山本投手の左手の形から、ファンは「デコピンしようとしてる？」と大谷選手にちょっかいを出しているようにも見えると、微笑ましいシーンとして話題になっています。