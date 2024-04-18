NEWS¾®»³·Ä°ìÏºà¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¤á¤Ç¥×¥Á±ê¾å¡¡¤¹¤¬¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¼Â»Ð
¡¡£Î£Å£×£Ó¡¦¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³«Âó¤ËÉ¬»à¤À¤È¤¤¤¦¡£¾®»³¤È¤¤¤¨¤ÐÀè·î¡¢£Á£Á£Á¤Î±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡Ê£³£·¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡¾®»³¤È±§Ìî¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢Ä¹¤¯Í§¿Í´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£°£²£²Ç¯½©¤Ë¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£¤ä¤¬¤Æ²ÈÂ²¸øÇ§¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤ê¡¢À²¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö£²¿Í¤¬ÀÒ¤òÆþ¤ì¤¿£³·î£±£²Æü¤Ï¡¢ºòÇ¯£±·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿±§Ìî¤ÎÉã¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¾®»³¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±§Ìî¤Ï£±£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÂô»³¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸£±£´Æü¤Ë¡¢¾®»³¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ç·ëº§¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ö·ëº§»ØÎØ¤ò¤·¤Æ´ò¡¹¤È¤·¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ø¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ï¥¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÄ¹Ç¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢±ê¾åÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ç¤¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»Ð¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îà¤ß¤¥Þ¥Þá¤³¤ÈÆ£¸¶Èþ¼ù¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯£µ·î¤Ë¤ß¤¥Þ¥Þ¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢½é¤á¤Æ¾®»³¤È»ÐÄï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Ïº£·î£±£²Æü¤«¤é¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö£×£Å£Â¤Ç»ÐÄïÎÁÍý¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö¾®»³»ÐÄï¤Î¿©Âî¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾®»³¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê»ÐÄï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉú¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢»ÐÄï´ë²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾®»³¤µ¤ó¤¬·ëº§¤òµ¡¤Ë½ÐÈÇ¼Ò¤Ø»ÐÄï´ë²è¤ò¶¯¤¯Äó°Æ¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ß¤¥Þ¥Þ¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆÃ¤Ë¼çÉØÁØ¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤ß¤¥Þ¥Þ¤Î£Ó£Î£Ó¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï£±£µ£°Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Ãø½ñ¤ÏÎß·×£²£µ£°ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢·ëº§Ä¾¸å¤Î¾®»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Êà½õ¤±Á¥á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤ß¤¥Þ¥Þ¤ÈÃÏ¾åÇÈ¤ÇÎÁÍýÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¡¢£Î£Å£×£Ó¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÎÁÍý¤Ï½é¿´¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¾®»³¤À¤¬¡¢¿·¶ÃÏ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£