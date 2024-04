「ストレンジャー・シングス」とWEGOがコラボ ─ ストリート感あふれるアイテム全16型

シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とWEGOのコラボレーションアイテムが、2024年4月26日より、全国のWEGO 59店舗とWEGO ONLINE STOREにて販売される。

2016年のシーズン1配信開始以来、世界中に社会現象とも言えるムーブメントを巻き起こしているNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」。このコラボレーションでは、80年代の活気ある10代たちの学生生活をテーマに、ヴィンテージライクな風合いのTシャツや、ナップサック、キャップなどのアパレルグッズの他、ステッカーやタトゥシールなどWEGOならではのストリート感あふれるアイテム全16型を発売。





店頭での販売に先駆け、先行予約がWEGO ONLINE STOREに行われる。期間は2024年4月19日(金) 10時00分~4月26日(金) 11時59分だ。

ラインストーンTEE

アイテム詳細

価格:3,299(税込)

カラー:ホワイト、ブラック

サイズ:FREE

ロゴリンガーTEE

価格:4,399(税込)

カラー:ホワイト、スミクロ

サイズ:M、L

ノースリーブTEE

価格:4,399(税込)

カラー:ホワイト、スミクロ

サイズ:M、L

プリントリンガーTEE

価格:3,849(税込)

カラー:ホワイト、ブラック

サイズ:FREE

プリントTEE

価格:3,299(税込)

カラー:ホワイト、ブラック

サイズ:FREE

ピグメントTEE

価格:4,949(税込)

デザイン:全4柄

サイズ:M、L

ロゴシングルニットワッチ

価格:2,749(税込)

カラー:グレー、ブラック

サイズ:FREE

ロゴ刺繍キャップ

価格:3,299(税込)

カラー:全2柄

サイズ:FREE

ロゴソックス

価格:879(税込)

デザイン:全4柄

サイズ:25cm~27cm

クッション

価格:3,299(税込)

デザイン:1柄

ナップサック

価格:3,299(税込)

カラー:グレー、ブラック

パッカブルエコバッグ

価格:1,099(税込)

デザイン:全6柄

タトゥーシール

価格:879(税込)

デザイン:全2柄

ステッカーシート

価格:879(税込)

デザイン:全2柄

ステッカー

価格:330(税込)

デザイン:全6柄

キーホルダー

価格:879(税込)

デザイン:全6柄

店頭販売ノベルティ

コラボ商品販売店舗では、店内商品を税込3,000-以上ご購入いただいたお客様を対象に、限定デザインショッパーをプレゼント致します。※ WEGOアプリ会員さま限定

