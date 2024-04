人気アーケードドライブゲーム「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン」シリーズの最新作「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン 6RR PLUS(シックス ダブルアールプラス)」が、本日2024年4月17日(水)より稼働開始となる。

「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン」(以下「湾岸マキシ」)シリーズは、講談社コミック「湾岸ミッドナイト」の世界観をモチーフとした、大人気アーケードドライブゲーム。国内外さまざまなメーカーの実車を多数収録し、リアルな都市高速を圧倒的なスピードで駆け抜ける爽快感と、大径ステアリングと6速H型シフトレバーによる本格志向の操作感で、「自分好みのクルマできらびやかな都市をハイスピードで駆け抜ける」というプレイ体験ができる。





今回、シリーズの最新作「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン 6RR PLUS(シックス ダブルアールプラス)」(以下「湾岸マキシ6RR PLUS」)が、本日2024年4月17日(水)より稼働開始となる。「自分好みのクルマできらびやかな都市をハイスピードで駆け抜ける」という「湾岸マキシ」シリーズの魅力はそのままに、話題の「新型フェアレディZ(RZ34)」をはじめ国内外13メーカー100車種以上の車が登場。従来シリーズから進化した操作感覚によりチューニングが進むにつれてパワフルさと重量感が加わり、「速いクルマを運転している実感」を得ることができる。





▲プレイ画面1.

▲プレイ画面2.

「湾岸マキシ」シリーズは2004年の稼働開始以来、「湾岸マキシ6RR PLUS」までの13作品で国内のみならず全世界でユーザーから高い支持を受けてきた。今作の稼働に合わせて2024年を“20周年記念イヤー”と位置付け、6年ぶりとなる全国大会「日本最速王座決定戦2024」をはじめとした記念イベントが実施され、ユーザーとともにシリーズ20周年を盛り上げる。

▲「湾岸マキシ」シリーズ20周年を記念したロゴ

▲トーナメント全国大会「日本最速王座決定戦2024」ロゴ

【タイトル情報】

■「「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン 6RR PLUS」

ジャンル:マイカーチューニング公道ハイスピードレースゲーム

稼働日:2024年4月17日(水)

プレイ人数:1〜4人

公式サイト:https://wanganmaxi-official.com/wanganmaxi6rrplus/



※ニュースリリースの情報は発表時現在のもの。発表後予告なしに内容を変更、中止となる場合あり。

※画像はイメージ。





(C)MichiharuKusunoki/Kodansha Ltd. All rights reserved.

GAME (C)Bandai Namco Amusement Inc.

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, vehicles, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.

(C)Bandai Namco Amusement Inc.

>> 「湾岸ミッドナイト マキシマムチューン 6RR PLUS」本日4月17日(水) 稼働開始! 人気アーケードドライブゲームシリーズ最新作 の元記事はこちら