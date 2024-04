若きマッツ・ミケルセンの貴重ドラマ「UNIT ONE」日本初放送日決定 ─ マッツの直筆サイン当たるキャンペーンも

“北欧の至宝”若き日のマッツ・ミケルセンの出世作となった幻のドラマ「UNIT ONE-特別機動捜査班-」が、アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」(旧AXN)にて2024年6月より独占日本初放送されることが決定した。マッツ・ミケルセンの直筆サイン入り写真が抽選で当たるキャンペーンも発表されている。

「UNIT ONE-特別機動捜査班-」は、デンマーク各地を巡りながら難事件の捜査に臨む警察の精鋭チーム・特別機動捜査班の活躍を描いたクライムドラマで、全4シーズンが放送された人気シリーズ。本シリーズに登場する特別機動捜査班は、デンマークで2002年まで実在した警察チームがモデルになっており、各話で描かれる事件は制作当時の過去10年以内に実際にデンマークで起きた事件に基づいている。

特別機動捜査班を率いるのは、並み居る男性たちを抜いてスピード出世した腕利きの女性捜査官イングリッド。そして、マッツ・ミケルセン演じる情熱的な肉体派の正義漢フィッシャーをはじめ、優れた観察眼を持つ頭脳派のラクーア、人情派のベテラン捜査官IP(イーピー)ら、それぞれの得意分野で卓越した才能を見せる精鋭たちが、各地の地元警察から捜査の応援要請が入ればすぐに駆けつけ、トレーラー型の移動式オフィスを拠点に捜査を行っていく。シーズン3にはマッツ・ミケルセンの兄、ラース・ミケルセンがゲスト出演しており、夢の兄弟共演が実現しているところも見どころ。

本作は2000年にデンマークの放送局DR1で放送がスタートし、各エピソードの平均視聴者数は170万人を記録する大ヒットとなった。デンマークのテレビ賞コペンハーゲンTVフェスティバルでは、2001年と2002年の2年連続で最優秀ドラマ賞を受賞し、2002年にはマッツ・ミケルセンが最優秀俳優賞を受賞。さらに、2002年の国際エミー賞ではデンマーク作品として初めて作品賞(ドラマ・シリーズ部門)を受賞し、まさにデンマークを代表するドラマとなった。

アクションチャンネルでは、6月21日(金)から毎週金曜夜7時に2話連続でレギュラー放送を開始。レギュラー放送に先立ち、6月2日(日)にはシーズン1全9話を先行一挙放送でお届け。

また、アクションチャンネルでは、本作の放送を記念して、スカパー!新規加入者プレゼントキャンペーンを実施。マッツ・ミケルセンの直筆サイン入り写真を抽選で5名様にプレゼントする他、抽選に外れた方にも番組オリジナルグッズ(非売品)をプレゼント。応募条件はにて。

UNIT ONE-特別機動捜査班-(シーズン1~4・全32話/字幕版)

2024年6月2日(日)午後1:00 シーズン1全9話 先行一挙放送

6月21日(金)夜7:00 レギュラー放送スタート 毎週金曜夜7:00から2話連続

