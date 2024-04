人気クライム映画『グランド・イリュージョン』シリーズ第3作に注目の若手俳優3人が仲間入りだ。『バービー』(2023)のアリアナ・グリーンブラット、『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』(2024)のドミニク・セッサ、『名探偵ピカチュウ』(2019)のジャスティス・スミスが出演すると米が報じている。

『グランド・イリュージョン』は、マジシャン4人によるグループ「フォー・ホースメン」が奇術を駆使して大胆な計画に挑む犯罪映画シリーズ。このたび出演が伝えられた3人の役柄は分かっていない。

第3作には、ジェシー・アイゼンバーグやウディ・ハレルソン、デイヴ・フランコ、マーク・ラファロといった主要キャストが揃って復帰の見込み。1作目にヘンリー・リーブス役で出演したアイラ・フィッシャーも再登場予定だという。

第3作で新たにメガホンを取るのは、『ゾンビランド』シリーズや『ヴェノム』(2018)のルーベン・フライシャー。『アメリカン・ハッスル』(2013)のエリック・ウォーレン・シンガー、『レゴバットマン ザ・ムービー』(2017)のセス・グレアム=スミスが草稿の執筆を担当した。

主演のアイゼンバーグによれば、第3作の撮影は2024年中にもとのこと。公開時期については未定。

直近では『バービー』に出演したアリアナ・グリーンブラットは、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018)でガモーラの幼少期役を演じ注目された。その後も順調な活躍を見せ、『ラブ&モンスターズ』(2020)『65/シックスティ・ファイブ』(2023)「アソーカ」(2023-)などに出演。同名の人気ゲームを実写化した『ボーダーランズ(原題)』の米公開を2024年8月に控えている。

この投稿をInstagramで見る

アレクサンダー・ペイン監督最新作『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』(2024)で映画デビューを果たしたドミニク・セッサは、同作で英国アカデミー賞にノミネートされる快挙を果たした。今後はクロエ・グレース・モレッツとのホリデー・コメディやローズ・バーンとの共演作への主演を控えるなど、早くも引っ張りだことなっている。

この投稿をInstagramで見る

『名探偵ピカチュウ』でおなじみのジャスティス・スミスは、『ジュラシック・ワールド』シリーズや『ダンジョンズ&ドラゴンズ/アウトローたちの誇り』(2023)といったハリウッド大作から『エブリデイ』(2018)や『観察者』(2021)といったインディ作品まで、幅広く活躍。俳優のアレックス・ウルフが監督を務める心理スリラーなどへの出演を予定している。

この投稿をInstagramで見る

Source:THR(,,),Deadline(,)

The post first appeared on .