耳をふさがないオープンタイプのワイヤレスイヤホン！エム・ティ・アイ「(nb)Audio Open+」

エム・ティ・アイは「(nb)ブランド」より、オープン型の完全ワイヤレスイヤホン「(nb)Audio Open+」を2024年5月中旬より発売します。

エム・ティ・アイ「(nb)Audio Open+」

通常販売価格:11,000円(税込)

発売予定日 :2024年5月中旬

販売予定先 :家電量販店、専門店、ECモール他

仕様 :オープン型完全ワイヤレスイヤホン

ドライバー :11×15mmダイナミック型フルレンジシングル

外形寸法 :(イヤホン)16.5×37.7×42.5mm(充電ケース)81×54×25mm

質量 :(イヤホン)7g(充電ケース)41g

電源 :本体:DC3.7V/55mAh 充電ケース:DC3.7V/400mAh

連続再生時間:約6.0時間 充電ケース使用時:約18時間 ※通話時間は電波環境など外的要因によって短くなる場合があります。

充電時間(最大) :約2.0時間

通信方式 :Bluetooth Ver5.4/Class2

プロファイル :A2DP、AVRCP、HFP、SSP

対応コーデック :AAC、SBC

マイク(片側) :全指向性×1

防水性 :IPX5

付属品 :充電ケース、充電ケーブル(USB TYPE A-C)、取扱説明書/保証書(日本語)

カラー :BK(ブラック)

保証期間 :1年

認証 :技術基準適合証明、電気用品安全法

「Open+」は耳を塞がないオープンタイプの完全ワイヤレスイヤホンです。

快適な装着感と使いやすいイヤーフックデザインでテレワークやスポーツなど様々なシーンで活躍します。

特徴

■耳を塞がないオープン型の完全ワイヤレスイヤホン

■耳への負担やメガネとの干渉が少ないソフトな耳掛けフック

■11×15mmの大口径ダイナミックドライバー搭載

■騒がしい場所での通話や音声ミーティングが可能な通話ノイズリダクションをサポート

■Siri/Google等の音声コントロールの使用をサポート

■タッチセンサーでスマートフォンの曲操作や音量調整、着信操作、音声ガイドの起動が可能

■iOS端末の画面や充電ケースのLED点滅によるバッテリー残量表示に対応

■IPX5の耐水性能

■ゲームや動画の音ズレを軽減する低遅延「ゲーミングモード」搭載

■単体で約6時間、充電ケースとの組み合わせで最大18時間の長時間再生

■日本国内で使用可能な技適認証取得済み

