【PS Store】2024年3月のダウンロードランキング発表！ PS5は「ドラゴンズドグマ 2」が第1位！

PlayStation Store(PS Store)の2024年3月のダウンロードランキングが発表された。

PlayStation5、PlayStation4、PlayStationVR2、PlayStationVR、基本プレイ無料タイトルの合計5つのランキングを紹介。米国/カナダの月間ランキングも掲載しているので、あわせてチェックしてほしい。





PS5のランキングでは、待望のシリーズ最新作「ドラゴンズドグマ 2」が第1位。第2位は「Rise of the Ronin」。第3位は「FINAL FANTASY VII REBIRTH」となった。



PS4では「モンスターハンター:ワールド」が第1位。第2位は「マインクラフト」。「ユニコーンオーバーロード」は第3位に。



PS VR2のランキングでは「Beat Saber」がふたたび第1位。第2位は「アリゾナ サンシャイン2」、第3位が「ザ・ウォーキング・デッド: セインツ & シナーズ」となった。



PS VRは「サマーレッスン:宮本ひかり」が第1位。基本プレイ無料タイトルでは「エーペックスレジェンズ」が引き続き第1位だった。

【PlayStation 5】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>1:ドラゴンズドグマ 2:HELLDIVERS 22:Rise of the Ronin:MLB The Show 243:FINAL FANTASY VII REBIRTH:Dragon’s Dogma 24:ユニコーンオーバーロード:WWE 2K245:レインボーシックス シージ:Madden NFL 246:EA SPORTS FC 24:STAR WARS Battlefront Classic Collection7:HELLDIVERS 2:Tom Clancy’s Rainbow Six Siege8:ストリートファイター6:EA SPORTS FC 249:Winning Post 10 2024:Rise of the Ronin10:モンスターハンターライズ:NBA 2K2411:ARK: Survival Ascended:FINAL FANTASY VII REBIRTH12:MLB The Show 24:Call of Duty: Modern Warfare III13:グランブルーファンタジー リリンク:Grand Theft Auto V14:Welcome to ParadiZe:The Outlast Trials15:ペルソナ5 ザ・ロイヤル:SOUTH PARK: SNOW DAY!16:グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-:Baldur’s Gate 317:グランド・セフト・オートV:Marvel’s Spider-Man 218:バイオハザード RE:3:Mortal Kombat 119:ペルソナ3 リロード:STAR WARS Jedi: Survivor20:CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION:UFC 5※PS4版からのアップグレードは含まない。

PS5の第1位「ドラゴンズドグマ 2」はこちらの記事もチェック!

⇒これからはじめる「ドラゴンズドグマ 2」! じっくりと腰を据え、ハプニングを楽しむ! 有名人とともに冒険する!ビギナーのススメ

PS5ゲームをPS Storeで見る

【PlayStation 4】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>1:モンスターハンター:ワールド:Minecraft2:マインクラフト:Red Dead Redemption 23:ユニコーンオーバーロード:Batman: Arkham Knight4:レインボーシックス シージ:MLB The Show 245:EA SPORTS FC 24:Need for Speed Heat6:ドラゴンズドグマ:ダークアリズン:Madden NFL 247:ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!:EA SPORTS FC 248:龍が如く 極:NBA 2K249:ペルソナ4 ザ・ゴールデン:Call of Duty: Modern Warfare III10:龍が如く0 誓いの場所:The Forest11:バイオハザード6:Grand Theft Auto V12:WBSC eBASEBALL パワフルプロ野球:WWE 2K2413:タイタンフォール 2:STAR WARS Battlefront II14:ストリートファイター6:Need for Speed Rivals15:バイオハザード5:Tom Clancy’s Rainbow Six Siege16:FINAL FANTASY VII:STAR WARS Battlefront Classic Collection17:龍が如く 極2:Call of Duty: Black Ops III18:Winning Post 10 2024:Mortal Kombat X19:モンスターハンターライズ:Titanfall 220:ドラゴンクエストIII そして伝説へ…:Need for Speed Payback

PS4の第1位「モンスターハンター:ワールド」はこちらの記事もチェック!

⇒発売1周年を迎える「モンスターハンターワールド:アイスボーン」、PS4版がベストプライスになって再登場! ダウンロード版も価格改定!!





PS4ゲームをPS Storeで見る

【PlayStation VR2】

<順位:日本│米国/カナダ>1:Beat Saber:cyubeVR2:アリゾナ サンシャイン2:Beat Saber3:ザ・ウォーキング・デッド: セインツ & シナーズ:Pavlov4:Legendary Tales:Among Us VR5:Kayak VR: Mirage:Creed: Rise to Glory - Championship Edition6:CROSSFIRE: Sierra Squad:Job Simulator7:Horizon Call of the Mountain:Arizona Sunshine 28:Ultrawings 2:Horizon Call of the Mountain9:Beat the Beats:The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution10:Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord:Legendary Tales※PS Storeでの販売数。PS VR版からのアップグレードやバンドル版は含まない。

PS VR2ゲームをPS Storeで見る

【PlayStation VR】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>1:サマーレッスン:宮本ひかり:ASTRO BOT Rescue Mission2:サマーレッスン:アリソン・スノウ:Creed Rise to Glory3:サマーレッスン:新城ちさと:Sniper Elite VR4:乖離性ミリオンアーサー VR:The Elder Scrolls V: Skyrim VR5:Horror Adventure : Zombie Edition(VR):Beat Saber6:FOCUS on YOU:Job Simulator7:Beat Saber:Batman: Arkham VR8:ASTRO BOT: RESCUE MISSION Value Selection:The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution9:MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV:Paranormal Activity: The Lost Soul10:The Elder Scrolls V: Skyrim VR:SUPERHOT VR

PS VRゲームをPS Storeで見る

【基本プレイ無料】

<順位:日本 │ 米国/カナダ>1:エーペックスレジェンズ:Fortnite2:原神:Roblox3:フォートナイト:Fortnite Battle Royale4:オーバーウォッチ 2:Call of Duty: Warzone5:崩壊:スターレイル:Fall Guys6:eFootball 2024:Apex Legends7:Fall Guys:THE FINALS8:ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか バトル・クロニクル:Rocket League9:Roblox:Destiny 210:Tower of Fantasy(幻塔):The Sims 4



基本プレイ無料の第1位「エーペックスレジェンズ」はこちらの記事もチェック!

⇒初心者でも大丈夫!「APEX Legends」ダウンロードから攻略まで徹底ガイド!





基本プレイ無料ゲームをPS Storeで見る

PS Store 今月のおすすめを見る

※米国/カナダのランキング内のタイトル名は現地のPS Storeでの表記。

※複数のエディションが存在するタイトルは各エディションの合算値で集計。

(C)CAPCOM

DRAGON’S DOGMA is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

(C)CAPCOM CO., LTD. 2018, 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

>> 【PS Store】2024年3月のダウンロードランキング発表! PS5は「ドラゴンズドグマ 2」が第1位! の元記事はこちら