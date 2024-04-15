【PS Store】2024年3月のダウンロードランキング発表！ PS5は「ドラゴンズドグマ 2」が第1位！
PlayStation Store（PS Store）の2024年3月のダウンロードランキングが発表された。
PlayStation5、PlayStation4、PlayStationVR2、PlayStationVR、基本プレイ無料タイトルの合計5つのランキングを紹介。米国／カナダの月間ランキングも掲載しているので、あわせてチェックしてほしい。
PS5のランキングでは、待望のシリーズ最新作「ドラゴンズドグマ 2」が第1位。第2位は「Rise of the Ronin」。第3位は「FINAL FANTASY VII REBIRTH」となった。
PS4では「モンスターハンター：ワールド」が第1位。第2位は「マインクラフト」。「ユニコーンオーバーロード」は第3位に。
PS VR2のランキングでは「Beat Saber」がふたたび第1位。第2位は「アリゾナ サンシャイン2」、第3位が「ザ・ウォーキング・デッド: セインツ ＆ シナーズ」となった。
PS VRは「サマーレッスン：宮本ひかり」が第1位。基本プレイ無料タイトルでは「エーペックスレジェンズ」が引き続き第1位だった。
【PlayStation 5】
＜順位：日本 │ 米国／カナダ＞
1：ドラゴンズドグマ 2：HELLDIVERS 2
2：Rise of the Ronin：MLB The Show 24
3：FINAL FANTASY VII REBIRTH：Dragon’s Dogma 2
4：ユニコーンオーバーロード：WWE 2K24
5：レインボーシックス シージ：Madden NFL 24
6：EA SPORTS FC 24：STAR WARS Battlefront Classic Collection
7：HELLDIVERS 2：Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
8：ストリートファイター6：EA SPORTS FC 24
9：Winning Post 10 2024：Rise of the Ronin
10：モンスターハンターライズ：NBA 2K24
11：ARK: Survival Ascended：FINAL FANTASY VII REBIRTH
12：MLB The Show 24：Call of Duty: Modern Warfare III
13：グランブルーファンタジー リリンク：Grand Theft Auto V
14：Welcome to ParadiZe：The Outlast Trials
15：ペルソナ５ ザ・ロイヤル：SOUTH PARK: SNOW DAY!
16：グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-：Baldur’s Gate 3
17：グランド・セフト・オートV：Marvel’s Spider-Man 2
18：バイオハザード RE:3：Mortal Kombat 1
19：ペルソナ３ リロード：STAR WARS Jedi: Survivor
20：CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION：UFC 5
※PS4版からのアップグレードは含まない。
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【PlayStation 4】
＜順位：日本 │ 米国／カナダ＞
1：モンスターハンター：ワールド：Minecraft
2：マインクラフト：Red Dead Redemption 2
3：ユニコーンオーバーロード：Batman: Arkham Knight
4：レインボーシックス シージ：MLB The Show 24
5：EA SPORTS FC 24：Need for Speed Heat
6：ドラゴンズドグマ：ダークアリズン：Madden NFL 24
7：ガンダムブレイカー３ Welcome Price!!：EA SPORTS FC 24
8：龍が如く 極：NBA 2K24
9：ペルソナ４ ザ・ゴールデン：Call of Duty: Modern Warfare III
10：龍が如く０ 誓いの場所：The Forest
11：バイオハザード6：Grand Theft Auto V
12：WBSC eBASEBALL パワフルプロ野球：WWE 2K24
13：タイタンフォール 2：STAR WARS Battlefront II
14：ストリートファイター6：Need for Speed Rivals
15：バイオハザード5：Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
16：FINAL FANTASY VII：STAR WARS Battlefront Classic Collection
17：龍が如く 極２：Call of Duty: Black Ops III
18：Winning Post 10 2024：Mortal Kombat X
19：モンスターハンターライズ：Titanfall 2
20：ドラゴンクエストIII そして伝説へ…：Need for Speed Payback
PS4の第1位「モンスターハンター：ワールド」はこちらの記事もチェック！
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【PlayStation VR2】
＜順位：日本│米国／カナダ＞
1：Beat Saber：cyubeVR
2：アリゾナ サンシャイン2：Beat Saber
3：ザ・ウォーキング・デッド: セインツ ＆ シナーズ：Pavlov
4：Legendary Tales：Among Us VR
5：Kayak VR: Mirage：Creed: Rise to Glory - Championship Edition
6：CROSSFIRE: Sierra Squad：Job Simulator
7：Horizon Call of the Mountain：Arizona Sunshine 2
8：Ultrawings 2：Horizon Call of the Mountain
9：Beat the Beats：The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution
10：Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord：Legendary Tales
※PS Storeでの販売数。PS VR版からのアップグレードやバンドル版は含まない。
【PlayStation VR】
＜順位：日本 │ 米国／カナダ＞
1：サマーレッスン：宮本ひかり：ASTRO BOT Rescue Mission
2：サマーレッスン：アリソン・スノウ：Creed Rise to Glory
3：サマーレッスン：新城ちさと：Sniper Elite VR
4：乖離性ミリオンアーサー VR：The Elder Scrolls V: Skyrim VR
5：Horror Adventure : Zombie Edition（VR）：Beat Saber
6：FOCUS on YOU：Job Simulator
7：Beat Saber：Batman: Arkham VR
8：ASTRO BOT: RESCUE MISSION Value Selection：The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution
9：MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV：Paranormal Activity: The Lost Soul
10：The Elder Scrolls V: Skyrim VR：SUPERHOT VR
【基本プレイ無料】
＜順位：日本 │ 米国／カナダ＞
1：エーペックスレジェンズ：Fortnite
2：原神：Roblox
3：フォートナイト：Fortnite Battle Royale
4：オーバーウォッチ 2：Call of Duty: Warzone
5：崩壊：スターレイル：Fall Guys
6：eFootball 2024：Apex Legends
7：Fall Guys：THE FINALS
8：ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか バトル・クロニクル：Rocket League
9：Roblox：Destiny 2
10：Tower of Fantasy（幻塔）：The Sims 4
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※米国／カナダのランキング内のタイトル名は現地のPS Storeでの表記。
※複数のエディションが存在するタイトルは各エディションの合算値で集計。
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