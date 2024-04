ファッションからコスメ、インテリアなど、さまざまなグッズを扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん。

今回は大人っぽく着こなせる、背中に刺繍された「スヌーピー」が存在感抜群な「刺繍デニムジャケット」を紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」刺繍デニムジャケット

価格:12,900円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

仕様:前 中央ボタン留め、両胸ポケット、左右ポケット、左胸プリント、袖口 スリット、後ろ 刺繍

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※加工の特性上、仕上がり寸法及び色のニュアンスが多少異なることがあります

※素材の特性上、着用時の摩擦や水濡れにより色移りや色落ちが生じます

背中にあしらわれた「スヌーピー」の刺繍がかわいい刺繍デニムジャケットがベルメゾンに登場。

背中の刺繍がアクセントになった、大人っぽい一着です!

お揃いのデニムジャケットを着ている「スヌーピー」もデザインのポイント。

11.5オンスの本格デニム素材で、きれいめな仕上がりです。

胸ポケットにもプリントデザインがあしらわれ、遊び心ある印象。

ラフすぎず、大人っぽく着こなせます☆

ドロップショルダーのシルエットで、ゆったり着られるのも今っぽいテイスト。

普段着にも、気楽なお出かけにも愛用できるファッションアイテムです!

きれいめな仕上がりで大人っぽく着こなせる、「スヌーピー」の刺繍をあしらったデニムジャケット。

「スヌーピー」デザインの刺繍デニムジャケットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

