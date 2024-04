入会金0円やエステチケットプレゼントのオープン記念キャンペーンを開催！男のエステ ダンディハウス／エステティック ミス・パリ 池袋店

ミス・パリ・グループは「男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリ 池袋店」を、2024年4月3日(水)にグランドオープンしました。

またオープンを記念し、期間限定で入会金0円キャンペーンや3万円分のエステチケットプレゼントキャンペーンを実施します。

男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリ 池袋店

■男のエステ ダンディハウス池袋店

所在地 : 東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋 5階

営業時間: 平日11:00〜21:00/土日祝10:00〜19:00

電話番号: 03-3988-8131

■エステティック ミス・パリ 池袋店

池袋駅東口から歩いて約5分、サンシャイン通りすぐの好立地。

劇場や専門店など話題のスポットが集結する中池袋エリアです。

そんな活気ある街のビル5階に『男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリ 池袋店』がオープンしました。

男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリ 池袋店の特徴

直感的に体験できる空間、ときめきと包容力のある空間。

そして既成概念にとらわれない新しいブランドの方向性を示唆する空間。

利用者自身が目指したい自分を探すことのできる空間。

そんな期待を抱かせる空間となっています。

男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリのサービス

ミス・パリ・グループのエステティックサロンは、全エステティシャンへの資格取得推奨やISO9001(国際品質保証規格)の取得などを通じ、上質なサロンづくりに励んでいます。

また、大学等と共同研究を行い、効果検証を実施した独自の痩身システム「トリプルバーンZ」をはじめとし、痩身、美顔、脱毛など、効果を重視した多彩なメニューを展開しています。

ブランド創業から40年以上経った現在も、より一層お客様のお悩み改善の追求に力を入れています。

すべての人が求める「美」、「健康」、そして「癒し」を最高の形で実現し、高品質のサービスと技術を提供します。

キャンペーン情報

オープン記念 入会キャンペーン

キャンペーン名:男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリ

池袋店 オープン記念キャンペーン

実施期間 :〜2024年7月31日まで

男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリ 池袋店のオープンを記念し、2024年7月31日までの期間限定で、通常の入会金33,000円(税込み)が0円になるキャンペーンを実施します。

さらに、一定額以上で入会された方には、3万円分のエステチケットもプレゼントします。

初回体験キャンペーン

人気のダイエットコース「トリプルバーンZ」や角栓・毛穴の黒ずみをクリアにする大人気フェイシャルコース「ディープクレンジング」など、人気コースの中からいずれか1コースを大変お得な体験価格5,500円(税込み)〜予約受付中です。

※20歳以上の初めて男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリを利用の方、1人1コースのみ

