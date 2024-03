BESV「PSA1」を月額9,900円で提供開始！Hondaのe-Bikeサブスクサービス「EveryGo e-Bike」

ホンダモビリティソリューションズは、2024年3月27日より、ハイエンドe-Bike(スポーツ型電動アシスト自転車)を月額9,900円から気軽に利用できるサービス「EveryGo e-Bike」において、BESV(ベスビー)のベストセラーモデル「PSA1」をラインアップに追加し、月額9,900円で提供を開始します。

Hondaのe-Bikeサブスクサービス「EveryGo e-Bike」

・サービスサイト:

https://everygo.jp/e-bike/

BESVは、世界最大の電動アシスト自転車市場であるヨーロッパにおいて、そのデザイン&性能で高い評価を受けているe-Bike専門ブランドです。

街乗りや通学・通勤に使えるモデルや、本格的なマウンテンバイクまで豊富なラインアップを取り揃えています。

その中でも、ベストセラー「PSA1」は、すっきりと美しいフォルムで、海外で数々のデザイン賞を受賞し、日本においてもグッドデザイン賞2017を受賞したモデルです。

アルミフレームを採用したエントリーモデルでありながら、高性能バッテリーを搭載し、フル充電での航続距離90kmが特徴です。

BESV「PSA1」

・商品サイト:

PSA1

EveryGo e-Bikeでは、車両購入前のお試し利用や、初期費用を抑えて気軽にe-Bikeを試してみたい方向けに、「PSA1」を月額9,900円(※傷害・個人賠償保険料、防犯登録費、専用コールセンターによるサポート込み)で提供します。

EveryGo e-Bike「PSA1」月額利用料金

EveryGo e-Bikeは、今後もお客様の幅広いニーズにお応えできるよう国内外の自転車メーカと連携し、ラインアップ拡充を実施していきます。

【サービス概要】

●サービスの主な特徴

・ミニベロ(小径車)からマウンテンタイプまで、豊富なラインアップを取り揃え。

・貸出/返却時はスマートフォンやパソコンから予約ができ、車両をご自宅までお届け/お引き取り。

来店の手間なし。

・最短1か月から月単位で利用可能。

・利用料金には、保険(傷害・個人賠償保険)費用・コールセンターのサポート費用が含まれており、万が一の際にもあんしん。

・気に入った車両は返却せずにそのまま購入可能。

●車両配送対象エリア

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県 ※離島を除く

●利用方法

専用申込ページ(https://kauriru.com/hms-ebike)より、会員登録(クレジットカード、本人確認書類が必要)・予約手続きを実施。

配送日時を調整し、ご自宅にて車両受け取り・返却。

※申込には、レンタルモール『カウリル』の会員登録が必要

※本人確認書類は日本国内発行の運転免許証、マイナンバーカードのいずれかの提出が必要

●展開車種

10車種 ※順次拡大予定

・BESV PSA1

・DAHON INTERNATIONAL UNIO

・DAHON INTERNATIONAL K-ONE

・GIANT ESCAPE R E+

・GIANT FATHOM E+ PRO

・GIANT ROAD E+

・Panasonic JETTER

・Panasonic XEALT M5

・Tern Vektron N8

・Trek FX+ 2

●支払い方法

クレジットカードのみ

●利用料金

・初回手数料5,000円(税込)

・月額利用料金

3つのグレードから選択可能

9,900円(税込)/15,950円(税込)/23,100円(税込)

※月額利用料金には下記金額が含まれます。

傷害・個人賠償保険料、防犯登録費

※返却時に返却手数料が別途発生します。

(利用車両をそのまま購入する場合は発生しません。)

