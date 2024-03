クリストファー・ノーラン監督最新作『オッペンハイマー』が、3月29日(金)より全国公開、IMAX®、35丱侫ルム、Dolby Cinema同時公開となります。

第96回アカデミー賞®で《作品賞》《監督賞》を含む最多7部門受賞となった本作は、第二次世界大戦下、世界の運命を握った天才科学者J・ロバート・オッペンハイマーの栄光と没落の生涯を実話にもとづいて描く作品です。2023年7月の全米公開を皮切りに、世界興収10億ドルに迫る世界的大ヒットを記録。実在の人物を描いた伝記映画としては歴代1位となっています。

クリストファー・ノーランが監督、脚本を務め、主演のキリアン・マーフィーほかエミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナーらが出演。ノーランはIMAX®65ミリと65ミリ・ラージフォーマット・フィルムカメラとを組み合わせた、最高解像度の撮影を実践。また、本作のためだけに開発された65ミリカメラ用モノクロフィルムを用い、史上初となるIMAX®モノクロ・アナログ撮影を実現。IMAX®撮影による、天才科学者の頭脳と心を五感で感じさせる極限の没入体験を味わえる作品です。

本作をいち早く鑑賞した、テラシマユウカさん(GANG PARADE)のレビューをご紹介します。

◆『オッペンハイマー』を観る前に抱いていた印象を教えてください。

ノーラン監督作品のファンなので公開を心待ちにしていましたが、題材だけに歴史や文化の違いからくる事実の軽視や美化など懸念されていた点について少し恐怖心はありました。

鑑賞の姿勢を凄く問われる作品だなと感じていて、主観的になり視野が狭くならない様に、あくまでオッペンハイマーという理論物理学者の人生を切り取った映画だという意識で観ようと挑みました。

◆『オッペンハイマー』を実際にご覧になっての感想を教えてください。

残酷な史実の描写と圧巻の映像体験の双方に対して鼓動がはやくなる感覚がありました。ノーランらしさのある撮影・編集・映像に圧倒されて、その中でも特に音響が凄まじく、言葉を失うほどに音に飲み込まれて目を逸らしても追いかけてくる爆音が忘れられません。

ただの過去の物語ではなく、知らなければいけない事実が詰まっています。ノーラン監督の映画作りに対する情熱をあらためて強く感じる作品でした。そして、IMAXでの鑑賞を推奨します!

◆特に印象的だったシーンはありますか?

実験の爆発シーンがとくに記憶に残っています。実験での投下でしばらくの無音が続く時間は劇場にいる全員の息を呑む音まで聞こえてきそうなくらいの静寂で、ピカッと強烈な光を放ちその後に襲ってくる爆音と爆風はトラウマになるくらい鮮明に記憶に焼き付けられました。

◆テラシマさんはクリストファー・ノーラン監督作品のファンでいらっしゃると思いますが、ノーラン監督らしさ、凄さを感じた部分はどこですか。

特にオッペンハイマーのスピーチのシーンでの、彼の研究に対する野心と情熱が成功によって絶望と後悔に変わっていく心理描写と映像の構成は生々しく印象的で、ノーラン監督らしさを感じました。3時間という長尺の上映時間にも関わらず作品自体のテンポがはやくて、さすがノーラン監督だと納得せざるを得ない時間の使い方の上手さが終始ありました。

◆鑑賞前にこれを知っておいた方が良いよ、というアドバイスがあれば教えてください。

オッペンハイマーという人物について、インターネットなどで事前に予習しておいた方が理解がはやくなりより楽しめると思います。とにかく登場人物が多いので、公式サイトに記載されているキャラクター一覧もある程度頭に入れておくと良いです。政治的な話題も絡んでくるので、共産主義と赤狩りについても知識があるといいかもしれません。

◆テラシマさんの好きなノーラン作品を教えてください!

全て好きなのは前提に、特に『インターステラー』をIMAXのフルサイズで観た時の衝撃は忘れられません!宇宙や高次元の描き方に感動の連続で、映像に飲み込まれ、映画を”観る”から”体験する”という行為に意識を変えられた作品でもあります。

宇宙の広大さと自然の力強さを極限まで表現した映像と、そしてそんな凄まじい映像に引けを取らない脚本の強さは、全人類が体験しなければいけない映画です。

ノーラン作品の中では比較的わかりやすい物語だと思うので王道のSFとしても観れます。ですが、よくあるSF映画だと軽い気持ちで挑むと宇宙から帰って来れなくなってしまいます。

作品情報

『オッペンハイマー』

監督・脚本・製作:クリストファー・ノーラン

製作:エマ・トーマス、チャールズ・ローヴェン

出演:キリアン・マーフィー、エミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナー

原作:カイ・バード、マーティン・J・シャーウィン 「オッペンハイマー」(2006年ピュリッツァー賞受賞/ハヤカワ文庫)

2023年/アメリカ 配給:ビターズ・エンド ユニバーサル映画 R15

公式サイト:oppenheimermovie.jp

(C)Universal Pictures. All Rights Reserved.