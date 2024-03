世界を魅了した予測不能なダーク・ミステリーが日本上陸だ。新鋭ソフィー・カーグマン監督の最新作『Susie Searches(原題)』が、『#スージー・サーチ』の邦題で2024年8月9日(金)より全国公開となることが決定した。あわせて、場面写真も公開されている。

ポッドキャストで配信を続けるものの、なかなかフォロワーが増えない不器用な大学生のスージー(カーシー・クレモンズ)。そんなある日、インフルエンサーとして絶大な人気を誇る同級生のジェシー(アレックス・ウルフ)が、突如として失踪する事件が起きる。

スージーは、ポッドキャストで事件の謎に迫った内容を配信するなかで、なんと失踪したジェシーを発見。世間からも大きな注目を集める存在となっていく。スター街道をひた走るスージーは、さらに事件の真相を探っていくが、事態は思わぬ方向に転がっていき……。

© 2022 Susie Production Inc All Rights Reserved.

フォロワーや「いいね!」獲得に魅入られていくインフルエンサーと、それを欲してしまう現代社会をブラックかつコミカルに描いた『#スージー・サーチ』。本作は、第47回トロント国際映画祭でワールドプレミア上映されるや、ポップな色彩で描かれる現代的なテーマと、予測不能かつスリリングに加速していく物語に、「インスタントな名声と称賛を求めるSNS文化を鋭く風刺している」(MovieWeb)、「ヒッチコックを彷彿とさせる、ダークでコミカルなミステリー」(Los Angeles Times)、「この映画には、カルト的名作の要素がすべて揃っている」(Josh at the Movies)と、大きな注目を集めた。

メガホンをとったのは、本作が初の長編作品となる新鋭ソフィー・カーグマン監督。主人公スージーを演じるのは、『ザ・フラッシュ』(2023)『アンテベラム』(2020)『さよなら、僕のマンハッタン』(2017)など話題作への出演が続き、ミュージシャンとしても活動の幅を広げる注目の若手実力派、カーシー・クレモンズ。さらに、事件に巻き込まれるインフルエンサーのジェシー役を『オールド』(2021)、『ヘレディタリー/継承』(2018)、(2023)など、名だたる名匠たちからも信頼の厚い、若手の名手アレックス・ウルフが務める。世界がその独創的な物語に魅了された『#スージー・サーチ』がいよいよ日本に上陸する。

なお本作は、Filmarksの運営会社が設立した映画レーベル「SUNDAE(サンデー)」の第3弾となる。

映画『 #スージー・サーチ』2024年8月9日(金) 新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷、池袋HUMAXシネマズほか全国順次公開。

