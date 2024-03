青春スカイアクション映画『トップガン』シリーズ第3作について、プロデューサーを務めるジェリー・ブラッカイマーが進捗を明かした。なんと、すでにアイデアは存在するのだという。

2022年、『トップガン』36年ぶりの続編『トップガン マーヴェリック』が公開され、世界的大ヒットを記録した。これを受け、早くも第3作の製作が報じられ、トム・クルーズのほか、『マーヴェリック』からマイルズ・テラーとグレン・パウエルの復帰も。

米では、第3作の現状について訊かれたブラッカイマーが、主人公がトム・クルーズ演じるマーヴェリックになることを改めて明言。さらなる続編実現の経緯についても語っている。

「トムは素晴らしいです。彼とも会話しましたし、私たちには物語があります。ジョー・コシンスキーに素晴らしいアイデアがあって、トムも“すごく気に入った”と言っていました。なので、私たちは開発しています。」

ジョー・コシンスキーとは、『マーヴェリック』でメガホンを取ったジョセフ・コシンスキー監督のこと。同じく第3作に続投すると見られている。製作報道後、コシンスキー監督は企画への関与を表向きにはが、水面下ではアイデアを自ら提案していたようだ。この時、監督は続編の製作時期について「次もまた36年かかるかもしれないですよ」と話していたが、ブラッカイマーにも「いつ作られるのかは分からない」という。

「トムは忙しいですからね。彼は今『ミッション:インポッシブル』を作っているところです。その後も、他の映画が控えている。できれば、彼が気に入る脚本を作って、また空に戻れたら良いですね。」

現在、『ミッション:インポッシブル』シリーズ第8作の撮影に挑んでいるトム・クルーズは、ブラッカイマーも言うように複数の企画を控えているところ。現時点では、宇宙で撮影するというダグ・リーマン監督とのやアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督とのが判明している。

