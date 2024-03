世界興収第1位という驚異的な記録を持つ『アバター』製作15周年の記念すべきアニバーサリーイヤーに、ファン必携の永久保存版にぴったりな究極のセット『アバター 4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)』と、続編『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)』が本日2024年3月27日(水)より発売開始となった。

『アバター』の本編は、リマスター版(2022年)162分と特別編171分、エクステンデッド・エディション178分の3種を収録。また、日本初のディスク化となるブルーレイ 3Dに本編が収録されて登場する。

2枚のブルーレイ ボーナス・ディスクには「ジョン・ランドーによる制作秘話」や「未公開シーン」など新規コンテンツ4種が追加。約10時間超のボーナス・コンテンツが収録されている(※)。

※UHD、ブルーレイには、本編が 3 種類(リマスター版、特別編、エクステンデッド・エディション)が収録。ブルーレイ 3D には、リマスター版のみが収録。

『アバター』デジタル配信中(購入/レンタル)4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)発売中© 2024 20th Century Studios.発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』には、「『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の思い出」や「段階別に見るモーションキャプチャー」、未公開シーンやメイキング映像など、ブルーレイ ボーナス・ディスク丸々1枚分におよぶ9種もの新規コンテンツが追加。8時間超のボーナス・コンテンツが2枚組となって登場する。

さらに、『アバター』『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』のどちらも4K UHDの本編をドルビービジョンでお届け。さらなる映像の美しさとリアリティへと飛躍的に向上した「アバター」シリーズをお楽しみいただける。初の4KUHDコレクターズ・エディションで、こだわり抜かれた映像美を体感せよ。

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』デジタル配信中(購入/レンタル)4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)発売中© 2024 20th Century Studios.発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

また同じく、キャメロン監督が主演にレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットを迎え、20世紀最大の海難事故と言われるタイタニック号沈没事故の史実をもとに、2 人の恋と運命を描いたスペクタクル巨編『タイタニック』からも4K UHD 25周年アニバーサリー・エディションが発売開始となった。

舞台は1912年、処女航海に出た豪華客船タイタニック号。新天地アメリカを目指す画家志望の青年ジャックと上流階級の娘ローズは船上で運命的な出会いを果たす。身分違いの恋を乗り越え強い絆で結ばれていく2人だが、不沈を誇っていた豪華客船は悲劇的な最期を迎える。美しく大きな感動を描いた本作は、全世界で大ヒットを記録し、キャメロンの代表作とも言える世紀のスペクタクル超大作となった。

2023年2月には、公開から25周年を記念した『タイタニック ジェームズ・キャメロン 25 周年 3D リマスター」が上映され、大変大きな話題となったのも記憶に新しいこの“伝説のラブストーリー”が「4K UHD 25 周年アニバーサリー・エディション(数量限定)」と、単品の「4K UHD」で新登場。新しく収録される映像を含め、6時間超えのボーナス・コンテンツが収録される。

『タイタニック』デジタル配信中(購入/レンタル) 4K UHD 25周年アニバーサリー・エディション(数量限定)、4K UHD発売中 © 1997, 2024 Paramount Pictures and 20th Century Studios発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン

初マスターとなる4K UHDディスクには、日本テレビ版吹替(石田彰バージョン)の本編を初収録。さらに、キャメロンのほか、3種の音声解説を収録している。また、ブルーレイのボーナス・コンテンツには、キャメロンや製作のジョン・ランドー、ケイト・ウィンスレットらが撮影秘話などを語る新たな映像や、キャメロンが「ボートの綱はナイフで切れるのか?」「ジャックは生き残れたのでは?」などの疑問を検証するドキュメンタリーなどの新しいコンテンツ4種を含む6時間を超える豪華な映像を楽しむことができる。

※本編の日本テレビ版吹替は、現存する放送当時のものを収録しています。そのため一部の吹替の音源がない部分および一部調整が必要な部分は、オリジナル音声(字幕スーパー付き)です。

「4K UHD 25 周年アニバーサリー・エディション(数量限定)」は、製作25周年を記念して作られた豪華「ブックレット」や「タイタニック号の設計図」、「ジャックからローズへ宛てたメモ」などの小道具のレプリカ、さらに、主題歌「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」の楽譜をセットにした数量限定の至高の愛蔵版だ。映画史に残る不朽のラブストーリーをご堪能あれ。

『アバター』

『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』

『タイタニック』

商品概要『アバター』 デジタル配信中(購入/レンタル) 4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)発売中 © 2024 20th Century Studios. 発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024 年3月27日(水) 商品名:『アバター 4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)』 価格/組:11,990円(税込)/ 5枚組(UHD1枚、3Dブルーレイ1枚、ブルーレイ1枚、ブルーレイ ボーナス・ディスク2枚) ボーナス・コンテンツ:ブルーレイ ボーナス・ディスク Disc1●ジョン・ランドーによる制作秘話 (新収録)・ジョン・ランドーがメイキング映像の中から選ばれた部分を紹介する。●クオリッチ大佐のプロモーションビデオ(新収録)・クオリッチ大佐が4つのパートを紹介する。●パンドラからのメッセージ(新収録)・ジェームズ・キャメロンがどのようにパンドラを創造したかに迫る。●未公開シーン集(新収録)●段階別に見るモーションキャプチャー(ファイナル/キャプチャー/テンプレート)●アバター・アーカイブ●『アバター』の美術ブルーレイ ボーナス・ディスク Disc2●『アバター』の思い出●『アバター』を振り返る●ドキュメンタリー:『アバター』大解剖 Part1-4●製作の舞台裏●プリ・プロダクション:メイキング映像集『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』 デジタル配信中(購入/レンタル) 4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)発売中 © 2024 20th Century Studios. 発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024 年3月27日(水) 商品名:『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 4K UHD コレクターズ・エディション(数量限定)』 価格/組:11,990円(税込)/ 6枚組(UHD1枚、3Dブルーレイ2枚、ブルーレイ1枚、ブルーレイ ボーナス・ディスク2枚) ボーナス・コンテンツ:ブルーレイ ボーナス・ディスク Disc1●ジョン・ランドーによる制作秘話 (新収録)・ジョン・ランドーが『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の舞台裏や画期的な技術などについて語る。●『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』の思い出(新収録)・ジョン・ランドーが、サム・ワーシントン、ゾーイ・サルダナ、シガーニー・ウィーバー、スティーヴン・ラングと13年振りに戻ったパンドラでの経験や洞察を語り合う。●デザイナーとアバターの世界(新収録)・ジョン・ランドーがクリエイティブ・チームと新しいデザインの着想や秘話を話す。●未公開シーン集 (新収録)●段階別に見るモーションキャプチャー(ファイナル/キャプチャー/テンプレート)(新収録)●プリ・プロダクション : メイキング映像集(新収録)●映画の世界を超えて(新収録)・映画の世界観を感じられる4種の映像。●アーカイブ(新収録)ブルーレイ ボーナス・ディスク Disc2●パンドラの世界●マーケティング素材とミュージック・ビデオ『タイタニック』 デジタル配信中(購入/レンタル) 4K UHD 25周年アニバーサリー・エディション(数量限定)、4K UHD発売中 © 1997, 2024 Paramount Pictures and 20th Century Studios 発売:ウォルト・ディズニー・ジャパン 発売日:2024 年3月27日(水) 商品名:『タイタニック 4K UHD 25周年アニバーサリー・エディション(数量限定)』 価格/組:16,500円(税込)/ 3枚組 (UHD1枚、ブルーレイ1枚、ブルーレイ ボーナス・ディスク1枚) ボーナス・コンテンツ:4K UHD ブルーレイ【音声解説】ブルーレイ ボーナス・ディスク【ドキュメンタリー集】●メモリー・オブ『タイタニック』 (新収録)・ジェームズ・キャメロン、ジョン・ランドー、ケイト・ウィンスレットの新規収録インタビュー。各々の好きなシーン、ケイトやレオの思い出、撮影の苦労や秘話などを語る。●『タイタニック』を振り返って Part 1-4●ジェームズ・キャメロンの飽くなき探求心 (新収録)・ボートの綱はナイフで切れるのか?ジャックは生き残れたのでは?などの疑問を検証する。【未公開シーン集&もうひとつのエンディング (ジェームズ・キャメロン監督による音声解説付き)】【メイキング映像集】●ジョン・ランドーによる制作秘話 (新収録)●ビハインド・ザ・シーン ●ジェームズ・キャメロンの深海調査 ~ナレーション:ジェームズ・キャメロン●タイタニック クルー・ビデオ ●ビデオマティック ●VFXの製作過程【パブリシティ素材】●予告編の裏話(新収録)●ミュージック・ビデオ:「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」 by セリーヌ・ディオン●スティル・ギャラリー・脚本 ~ジェームズ・キャメロン ・ストーリーボード ・アートワーク ・フォト・ギャラリー・ケン・マーシャル画集 ・ポスター・ギャラリー ・ファンアート(新収録)●クレジット ・主題歌「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」のミュージック・ビデオ 発売日:2024 年3月27日(水) 商品名:『タイタニック 4K UHD』 価格/組:7,590円(税込)/ 3枚組 (UHD1枚、ブルーレイ1枚、ブルーレイ ボーナス・ディスク1枚) 4K UHD 25周年アニバーサリー・エディション(数量限定)と同様 © 1997, 2024 Paramount Pictures and 20th Century Studios

