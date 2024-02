米大リーグ(MLB)の ドジャース 大谷翔平 (29)が29日、インスタグラムを通じて結婚したことを報告した。これにネット上では「まじで!」「前日にホームラン打つとかカッコ良すぎるだろ!」「独身最後のホームランだったのかな?奥さんへのプレゼントとかすてき」などと驚きの声があがり、Xでは「 大谷翔平 結婚」が世界トレンド1位になっている。大谷はインスタで「いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが本日は皆さまに結婚いたしました事をご報告させていただきます」と伝えた。

続けて「新たなチームと新たな環境でのスタートとなりますが2人(1匹も)で力を合わせ支え合い、そしてファンの皆さまと共に歩んでいけたらと思っております」とし、「まだまだ未熟な点も多々あるかと思いますが温かく見守っていただければ幸いです」と呼びかけた。「お相手は日本人女性です。明日の囲み取材で対応をさせていただきますので今後も両親族を含め無許可での取材等はお控えいただきますよう宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。大谷は日本時間28日に、ホワイトソックスとのオープン戦(米アリゾナ州グレンデール)に「2番・指名打者」で先発出場し、3打席目に左翼へいきなり2ランを放っている。今回の結婚発表にネット上では「大谷さんおめでとうございます!ホームランで祝福かっこいいです!」「今年一番の衝撃!」「めでたい!そして昨日のホームランがカッコ良すぎです!」「結婚驚いた!昨日のHRもすごいわ…奥さんへのプレゼントかな?」などと反応。また、「Congrats Shohei! Wedding party at the Stadium Club!」「CONGRATS KING!!! Wishing you both all the happiness in the world!!」「Congratulations Ohtani-san! I am so happy for you」などと世界中から祝福のコメントが寄せられている。