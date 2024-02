Snow Manの10枚目のシングル「LOVE TRIGGER/We'll go together」がグループ初となる初週売り上げで約119.3万枚と発表された。しかも、発売2日目にして既にミリオンを超えたというから驚きだ。

アーティストが初週売り上げでミリオン超えとなったのは昨年2月のKing&Princeの「Life goes on/We are young」以来だが、これはキンプリが5人体制でのラストシングルという追い風もあった。それを考えると、今回のSnow Manの新曲は純粋に楽曲のクオリティーの高さとアーティスト人気で偉業を達成したといえるだろう。

そんな日本での偉業達成に、隣の韓国の音楽ファンの間からは「最初の歌詞“You are my LOVE TRIGGER”のメロディーがBTSの『Dynamite』、“So I'ma light it up like dynamite”に似てる」「『TRIGGER』は上がって『Dynamite』は下がる……だけの違い」といった声が上がっている。

実はSnow Manファンの通称“すの担”とBTSファンの通称“アーミー”の一部の間では、数年前からそれぞれの楽曲や振り付けに対し、相性の悪さを露呈するSNS上での書き込みが見受けられてきた。

大きな話題になったのは2020年12月に発売された「GQ JAPAN」でSnow Man・阿部亮平(30)がインタビューに答えた「BTSさんがビルボードで1位になったニュースを見たんですが、Snow Manもあそこまで行けると思っています」という発言だった。

これに一部のアーミーたちが大激怒。「BTSみたいになりたいじゃなくて“BTSができたから僕たちもできる”ってどんな上から目線?」「この子たち、MVがK-POPのパクリっていわれているグループでしょ。何で日本のグループじゃないBTSを意識してんの? 気分悪い」といった書き込みが相次ぎ、現在まで“静かな緊張状態”は続いているといわれている。

ただそういったファン同士の緊張状態を知ってか知らずか、昨年9月には「めざましテレビ」(フジテレビ系)にBTSのV(28)が初めてのソロアルバムを出したプロモーションで登場。この対談相手がSnow Man・目黒蓮(27)という特別企画がオンエアされた。筆者が番組を見た限り、対談というより、昨年デビュー10周年を迎えた世界のBTSメンバーに、デビュー4年目のSnow Manメンバーがインタビューさせてもらったという印象が否めなかったが、最後にはお互いの愛犬のノロケ話まで交わすほど打ち解けた仲になったようにも映った。

男性ボーカル&ダンスグループとして世界の頂点にいるBTSをリスペクトしつつ、違う個性を打ち出したいのがSnow Manの本音だろうが、果たして今回の論争の行方はどうなるのか? “すの担”と“アーミー”の新たなる火種にならないことを祈るばかりだ。

(芋澤貞雄/芸能ジャーナリスト)