小説を音楽にするユニット・ YOASOBI が、4月に行う自身初となる アメリカ 単独公演のチケットが販売から30分で即完売となったことが24日、発表された。 アメリカ 公演は、4月18日にロサンゼルス、21日にサンフランシスコにて開催。 アメリカ での公演は2023年8月に出演した”88rising's Head in the Clouds LA Music & Arts Festival”以来となる。同月の12日と19日には、 アメリカ カリフォルニア州にて開催となる世界最大級の野外音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」への出演も決定。昨年12月から実施した自身初のアジアツアー「 YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024」を終えた中で、「Coachella Valley Music and Arts Festival」への出演、そして初の単独公演を行うなど、ますます勢いが増している。