ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤ÈÆü¥Æ¥ì¿·²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎàÁêÀá¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¡¡£Î£È£Ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë!?
¡¡£Î£È£Ë½Ð¿È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£³·î¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤ò¹ßÈÄ¤·¡¢Íâ£´·î¤«¤é²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö£÷£é£ô£è¡¡£Í£Õ£Ó£É£Ã¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å£·»þ£µ£¶Ê¬¡Ë¤Î£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ÏÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÆü¥Æ¥ì¶ÉÆâ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¤«¤é¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ÆÌó£µÇ¯È¾¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£
¡¡À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤¬ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡¢£±Ç¯È¾Á°¤«¤éÂ´¶È¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤«¤Í¤ÆÂ´¶È¤Î°Õ»Ö¤Ï¸Ç¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æü¥Æ¥ì¤È¤·¤Æ¤âÍÆ¯¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ïºà¤ò¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤ÎÆü¥Æ¥ì¤Î»×¤¤¤ÎÉ½¤ì¤¬¡¢£´·î¤«¤é¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö£÷£é£ô£è¡¡£Í£Õ£Ó£É£Ã¡×¤Î£Í£Ã¤À¤í¤¦¡£¶ÉÆâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤ò°ú¤Î±¤á¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤µ¤ó¤È¶É¤È¤Î´Ø·¸¤âÂç¤¤¤¡£º£¸å¤â¥¬¥Ã¥Á¥êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤»öÌ³½ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö²Î¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¡×°ÊÍè£³£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£ÍÆ¯¥¢¥Ê¤Ï£Î£È£Ë»þÂå¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°½Ð¤Î¶ÉÆâ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍÆ¯¤µ¤ó¤Ï¶ÉÆâ¤ÇàÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â£Î£È£Ë¤Ã¤Ý¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëá¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬¤¢¤ê¡¢Ì±Êü¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âËÜ¿Í¤Ï£Î£È£Ë»þÂå¤«¤éÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¡¢º£¤â¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö£î£å£÷£ó¡¡£ú£å£ò£ï¡×¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿à¿·¶ÃÏá¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£