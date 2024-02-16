ºòÇ¯¥Ö¥ì¥¤¥¯£±°Ì¼«±ÒÂâ½Ð¿È·Ý¿Í¤ä¤¹»Ò¡Äà¥Þ¥¸¥®¥ìáÈãÈ½¤Î°ìÊý¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¾Íè¤Î·×²è¡×
ºòÇ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¤Ç¸µ¼«±Ò´±¤Î¤ä¤¹»Ò¡Ê25¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¶Â¿Ë»¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢£±·î29ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÆÍÇ¡¡¢ÅÜ¤êÇúÈ¯¤Î¡È¥Ö¥Á¥¥ì¡ÉÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤ä¤¹»Ò¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈÂÐ¹³´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥ê£Ç£Ð¡Ù¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÆÍÇ¡¡Ø¥É¥Ã¥¥ê£Ç£Ð¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¥¯¥½ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£°ìÈÖ·ù¤¤¤ÊÈÖÁÈ¡£¿Í¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤«¤±¤Æ¤¢¤¶¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¡£¥´¥ß¥¯¥½¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¥Ð¥«ÌîÏº¡ª¡Õ¤È·ã¤·¤¤¸ýÄ´¤ÇÅÜ¤ê¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ô¡Ê½Ð±é¤ò¡ËNG¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥Ã¥¥ê¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Î¥¯¥½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Æþ¤ì¤Æ¤¤ä¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Õ¤È·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡È¹ðÈ¯¡É¤·¤Ä¤ÄÇÍÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ãËÑ¤Ê¥¥ã¥é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ä¤¹»Ò¤Î¥Þ¥¸¥®¥ìÉ¿ÊÑ¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ËÂÐ¤·¡ØÂç¾æÉ×¤«¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤³¤Î·ï¤ÎÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢£²·î10ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥É¥Ã¥¥ê£Ç£Ð¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ50¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¡ÖÅÚ²¼ºÂ¼Õºá¡×¤¹¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¡£¤ä¤¹»Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥½ÈÖÁÈÈ¯¸À¡×¤òÊó¤¸¤ëµ»ö¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¡Ô¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¥¡¼¡Õ¤È¼áÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ô¡Êº£¸å¤â¥É¥Ã¥¥ê¤ò¡Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¡¢É½¸þ¤¤ÏÈÖÁÈÂ¦¤È¡ÈÏÂ²ò¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤¹»Ò¤ÏÅÚ²¼ºÂ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡Ô¥¯¥½ÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤¤¤Ê¤À¤±¤Ç¤¹¡Õ¤È²Ã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡È¥Þ¥¸¥®¥ì¡É¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈÁÐÊý¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡È¥Í¥¿¡É¤Ë¤·¤ÆÍî¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ø¤ä¤¹»Ò¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ù¤È·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¼«±ÒÂâÆþÂâ¡£¾åµþ¸å¡Ç19Ç¯£¸·î¤´¤í¤«¤é¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¡Ç21Ç¯£±·î£±ÆüÊüÁ÷¤Î¼¡´ü¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÈÖ¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ2021¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¸µ¼«±Ò´±½÷·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æ±·î¤«¤é¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ»Å»ö¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¡Ö¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¡×¤Ê¤É¤Î¼«±ÒÂâ¥Í¥¿¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¡ÖORICON NEWS¡×¤¬Áª¤Ö¡Ö2023Ç¯¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â£±·î18Æü¤Ë¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ø¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Î¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡££²·î10ÆüÊüÁ÷¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤ä¤¹»Ò¤ÏºÇ¶á¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤Ë¡Ô¿´¤¬°ìÈÖ°ÂÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡Õ¤Ê¤É¤È¹ÎÄêÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎµÙ¤ß¤Ï£³Æü´Ö¤À¤±¤È¤â¹ðÇò¡£
ºòÇ¯12·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¤ª¾Ð¤¤¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ2023¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤¿¤Ö¤ó300Ï¢¶Ð°Ê¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¸½ºß¤Î¥â¡¼¥É¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Èº£¸å¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤ä¤¹»Ò¡¢¼Â¤Ï¡Ö¾Íè¤Î·×²è¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯£¶·îÊüÁ÷¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤ä¤¹»Ò¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡Ô40ºÐ¤¯¤é¤¤¤¹¤®¤¿¤é¡¢Æ°Êª¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á½Ã°å¤ÎÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤é½Ã°å¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ô40¤°¤é¤¤¤Ç£±²ó·Ý¿Í¤ò¼¤á¤ë¤Î¡©¡Õ¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ô¤¤¤Ä¼¤á¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¤È²óÅú¡£¤¤¤º¤ì¤Ï·Ý¿Í¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¤ä¤¹»Ò¤ÏºòÇ¯11·î½é¤á¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ô¤Á¤ç¤¤¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡Õ¤Èµ¤·¡¢¥É¥¢¤ËÂ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þÅÀ¤ÇSOS¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯·Ý¿Í¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ã°å¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤¹»Ò¤ÏÈèÊÀ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«ÎäÀÅ¤Ë¼«¿È¤Î¡È¥Ö¡¼¥à¡É¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤È¡Ö¥Ñ¥ó¥¯À£Á°¡×¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ì¤ë¤ä¤¹»Ò¡£¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Ë¡È¾ÃÈñ¡É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¼ÂÎÏ¤ÇÀ¸¤»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡£º£Ç¯¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit