136名の参加者が一人一人麻雀牌となる「人間麻雀」が開催決定！
株式会社シグナルトークは、運営する「オンライン麻雀 Maru-Jan」が2024年4月26日（金）に20周年を迎えることを記念し「人間麻雀」の実施を発表した。
「人間麻雀」とは、136名の参加者が一人一人麻雀牌となり、麻雀プロが対局する様子の麻雀配信を行うリアルイベント。イベントの実施発表と共に、参加者・観戦者の募集も開始した。
東京オリンピックの会場にもなった有明コロシアムを舞台に、最高位戦日本プロ麻雀協会の日向藍子プロ（渋谷ABEMAS所属）、瑞原明奈プロ（U-NEXT Pirates所属）、石橋伸洋プロ（元U-NEXT Pirates所属）に加え、Maru-Jan開発責任者でもある株式会社シグナルトーク代表取締役・栢孝文の4名が、麻雀史上最大規模のダイナミックな対局をおこなう。
イベントの開催に伴い、「麻雀牌役」136名、「観戦」最大600名を募集中。人間が麻雀牌になれる唯一のチャンス。参加中の動画撮影やSNS配信も自由だという。
●募集ページはこちら
https://www.maru-jan.com/event/2024/ningen_mahjong/
【麻雀牌役】 ※申込期間：2024年2月5日(月)から3月10日(日)まで
参加者には謝礼1万円、和了牌姿になった方にはさらに1万円を進呈。
【観戦】 ※申込期間：2024年2月5日(月)から3月17日(日)まで
観戦は無料。
【募集対象】
年齢性別不問、心身健康でイベント内容を遂行可能な方、映像での顔出しが可能な方
【日程・会場】
2024年3月23日（土）13時集合〜18時終了（予定） 有明コロシアム
●当日の模様はMaru-JanのYouTubeチャンネルで配信します
Maru-Janチャンネル：https://www.youtube.com/@signaltalk
「人間麻雀」とは、136名の参加者が一人一人麻雀牌となり、麻雀プロが対局する様子の麻雀配信を行うリアルイベント。イベントの実施発表と共に、参加者・観戦者の募集も開始した。
東京オリンピックの会場にもなった有明コロシアムを舞台に、最高位戦日本プロ麻雀協会の日向藍子プロ（渋谷ABEMAS所属）、瑞原明奈プロ（U-NEXT Pirates所属）、石橋伸洋プロ（元U-NEXT Pirates所属）に加え、Maru-Jan開発責任者でもある株式会社シグナルトーク代表取締役・栢孝文の4名が、麻雀史上最大規模のダイナミックな対局をおこなう。
イベントの開催に伴い、「麻雀牌役」136名、「観戦」最大600名を募集中。人間が麻雀牌になれる唯一のチャンス。参加中の動画撮影やSNS配信も自由だという。
●募集ページはこちら
https://www.maru-jan.com/event/2024/ningen_mahjong/
【麻雀牌役】 ※申込期間：2024年2月5日(月)から3月10日(日)まで
参加者には謝礼1万円、和了牌姿になった方にはさらに1万円を進呈。
【観戦】 ※申込期間：2024年2月5日(月)から3月17日(日)まで
観戦は無料。
【募集対象】
年齢性別不問、心身健康でイベント内容を遂行可能な方、映像での顔出しが可能な方
【日程・会場】
2024年3月23日（土）13時集合〜18時終了（予定） 有明コロシアム
●当日の模様はMaru-JanのYouTubeチャンネルで配信します
Maru-Janチャンネル：https://www.youtube.com/@signaltalk