136名の参加者が一人一人麻雀牌となる「人間麻雀」が開催決定！

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株式会社シグナルトークは、運営する「オンライン麻雀　Maru-Jan」が2024年4月26日（金）に20周年を迎えることを記念し「人間麻雀」の実施を発表した。

「人間麻雀」とは、136名の参加者が一人一人麻雀牌となり、麻雀プロが対局する様子の麻雀配信を行うリアルイベントイベントの実施発表と共に、参加者・観戦者の募集も開始した。

東京オリンピックの会場にもなった有明コロシアムを舞台に、最高位戦日本プロ麻雀協会の日向藍子プロ（渋谷ABEMAS所属）、瑞原明奈プロ（U-NEXT Pirates所属）、石橋伸洋プロ（元U-NEXT Pirates所属）に加え、Maru-Jan開発責任者でもある株式会社シグナルトーク代表取締役・栢孝文の4名が、麻雀史上最大規模のダイナミックな対局をおこなう。

イベントの開催に伴い、「麻雀牌役」136名、「観戦」最大600名を募集中。人間が麻雀牌になれる唯一のチャンス。参加中の動画撮影やSNS配信も自由だという。

●募集ページはこちら
https://www.maru-jan.com/event/2024/ningen_mahjong/

麻雀牌役】　※申込期間：2024年2月5日(月)から3月10日(日)まで
参加者には謝礼1万円、和了牌姿になった方にはさらに1万円を進呈。

【観戦】　※申込期間：2024年2月5日(月)から3月17日(日)まで
観戦は無料。

【募集対象】
年齢性別不問、心身健康でイベント内容を遂行可能な方、映像での顔出しが可能な方

【日程・会場】
2024年3月23日（土）13時集合〜18時終了（予定）　有明コロシアム

●当日の模様はMaru-JanのYouTubeチャンネルで配信します
Maru-Janチャンネル：https://www.youtube.com/@signaltalk