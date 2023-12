台湾出身の歌手・女優のビビアン・スー(48)が12日、離婚を発表した。日本では90年代末に「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」(日本テレビ系)のレギュラー出演で人気に火がつき、1998年には音楽ユニット「ブラックビスケッツ」 としてNHK紅白歌合戦にも出場。その後は主に台湾で活動を続けて売れっ子となり、2014年にはシンガポール国籍の富豪と結婚していた。

【写真】ガラス越しに唇を寄せ合って…ビビアンと元夫のラブラブツーショット 離婚発表前には寂しげに見える投稿も

夫の会社が破産危機に

2014年2月にビビアンが結婚したお相手は、インドネシア華僑で2歳年下のショーン・リー(李雲峰)氏。父親が創業した海運会社「マルコポーロ・マリン」の2代目トップを務め、結婚当時は年収1億円ともいわれた若き富豪だ。ビビアンとの幸せツーショットでは、タレント顔負けの精悍なルックスも話題になった。

10日に離婚を発表したビビアン・スー

当時は「金目当ての結婚」という心無い声もあったが、ファンは2015年8月の長男出産や、シンガポールで子育てに励むビビアンの姿を見守り続けた。この出産では身体的トラブルに見舞われ、苦労の末に我が子を腕に抱いている。

2016年頃にはショーン氏の会社が破産危機にあることも発覚した。負債額は66億元(約300億円)ともいわれ、シンガポールの豪邸を売却したという報道もあった。ショーン氏が資金集めに奔走したことで倒産の危機は免れた一方、ビビアンが夫のために芸能界に復帰したという指摘は彼女自身が否定している。

男性歌手の離婚騒動に巻き込まれ

金銭的な難局を乗り切った2人だったが、新型コロナウイルスの流行で渡航制限が厳しかった時期は、シンガポールと台湾で別居生活を送っていた。さらにビビアンは2021年11月、子宮内の腫瘍が原因で緊急入院し、病院のベッドに横たわる姿をInstagramで公開している。

その翌月、倒産問題に匹敵するトラブルが持ち上がった。米国出身で台湾を拠点に活動する歌手、ワン・リーホン(王力宏)の離婚騒動に巻き込まれ、ビビアンが不倫相手だったという疑惑をかけられてしまったのだ。

リーホンの元妻がInstagramで行った“暴露”がそのきっかけだが、ビビアンの名前が挙げられていたわけではない。「既婚者で子供がいる女性」「ホームパーティーに来た」などといった少ない情報から憶測で不倫相手とされてしまったため、ビビアンは強く反論。ショーン氏も弁護士を通じて「妻を信頼している」と擁護する声明を発表した。

離婚発覚前、Instagramに意味ありげな投稿

倒産危機と不倫疑惑という大きなトラブルを2度も乗り越えた2人だったが、残念ながら結婚生活の継続は選択できなかったようだ。

離婚に関する噂は以前から流れており、2023年9月にビビアンが台北ドームでコンサートを開催した際はショーン氏が来場せず、祝いの花も見当たらないことが注目された。ビビアンはコロナの影響を挙げ、「シンガポールの家族はリハーサルの映像を観た」などと語っていたが、一部の台湾メディアはこの時すでに夫婦仲は冷え切っていたと報じている。

そして12月10日、先月に離婚届にサインをしたと台湾メディアが報じたことで、同日の離婚発表につながった。ショーン氏と共同名義で発表された声明によると「私たちは最善を尽くしましたが、意見の相違を克服することができなかったため、慎重な検討とコミュニケーションにより友好的な交渉を行った結果、結婚に終止符を打つことにしました」という。また、8歳の長男に関しては「共同親権者として役割を果たします」とした。

その数日前、ビビアンはInstagramに「私はいま幸せじゃない。あなたはどうですか?(I’m not Happy now. How about You?)」という意味ありげなメッセージとともに、豪華なクリスマスツリーの前をやや寂しげに横切る様子の写真を投稿していた。

近頃のビビアンは日本でも再び注目されており、昨年12月には「ブラックビスケッツ」が一夜限りの復活を果たした。今年の12月3日には、メンバーの南原清隆、天野ひろゆきとInstagramでライブ配信を行っている。12月19日には日本テレビ系の音楽特番に出演する予定だが、いつもの明るい笑顔が見られることを期待したい。

デイリー新潮編集部