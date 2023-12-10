¿¹¹áÀ¡¡Ö£²£¸ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤À¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×Åê¹Æ¤¬±ê¾å¡¡£Ó£Î£Ó¤ÇÏÀÁè¤â
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï£¸Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ò¡Ö£Ø¡×¤Ç¹ðÃÎ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢£±£ó£ô¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²£¸ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤À¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤Êº£¤Î»ä¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿£±ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²·î£²£¸ÆüÈ¯Çä¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Î¡Ö£²£¸ºÐ¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤À¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¡£»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡Ö£Ø¡×¤ÇÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡Ö£²£¸¤Ï¤¬¤Ã¤Ä¤êÂç¿Í¡×¡Ö£²£¸ºÐ¤Ë»Ò¤É¤âÍ×ÁÇ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤ëÅÛ¤Î¤¬°ìÈÖ»Ò¶¡¡×¡Ö¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥Ý¥¹¥È¤Î¤É¤³¤Ë±ê¾å¤·¤¿¤êÃ¡¤«¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¡£¡ØÂç¿Í¤Ç¤â»Ò¶¡¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍÊ¸î¤«¤é¡¢¡Ö£Ð£Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥º¹Í¤¨¤¿¿Í¡¢¤ï¤¶¤È±ê¾åÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÀïÎ¬Åª¤ÊÅê¹Æ¤À¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï£²Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¡¢°úÍÑ¤â£²£µ£°£°¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£