ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は4日、日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2024』を来年3月1日から開催すると発表。ラインナップ一挙公開した。

【画像】モンスターハンター 〜セリエナの食事場〜

『僕のヒーローアカデミア』との初コラボレーションが実現する。さらに、過去の『ユニバーサル・クールジャパン』で絶大な支持を集めてきた『名探偵コナン』や『モンスターハンター』がそろった。

『僕のヒーローアカデミア』は「週刊少年ジャンプ」(集英社)で現在連載中、コミックスシリーズの世界累計発行部数は8500万部を超え、2024年に連載10周年を迎えるなど、世界中から支持を得ている堀越耕平氏による大人気漫画を原作とするアニメ作品。今回の初コラボレーションでは、USJの圧倒的なスケールとクオリティにより再現されたヒーローと敵〈ヴィラン〉の激闘や登場するヒーローの“個性”を超リアルに肌で感じられる超興奮体験を楽しめる。

『名探偵コナン・ワールド』は開催ごとに、作品の世界に入り込み、ゲスト自らの足と頭脳で挑む本格的な謎解き体験を届けてきた。今回は、劇場版最新作『100万ドルの五稜星(みちしるべ)』との連動が決定。テーマパークでしか実現できないリアル・エンターテイメントにより、ここでしか味わえない作品の世界に全身で入り込むことができるプログラムの数々を提供する。

『モンスターハンター』では、シリーズ発売20周年を記念して『モンスターハンター USJ祭』を期間限定で開催。これまでパークで実施してきた数々の『モンスターハンター』アトラクションの中でも 過去最高のゲスト満足度98%を獲得したVRアトラクション『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』が復活する。

さらに、ゲームの世界をリアルに再現したレストラン『モンスターハンター 〜セリエナの食事場〜』 がオープン(場所:ロストワールド・レストラン)。「セリエナ」「アステラ」の料理長たちが腕をふるう「モンハン飯」で英気を養い、パークの“XRテクノロジー”で実現した360度広がるフィールドで強力なモンスターとの狩りに挑む、まさにゲームの世界さながらの“マジ狩りワールド”での超興奮体験を届ける。

『ユニバーサル・クールジャパン 2024』は6月30日まで開催(『僕のヒーローアカデミア』は8月14日まで)。オリジナルのフードやグッズも展開される。

