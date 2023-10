米コロラド州アスペンにあるリゾートホテルのキッチンに今月23日夜、クマが侵入し、警備員に強烈パンチを喰らわせてノックダウンさせていたことが明らかになった。当時の様子はカメラが捉えており、YouTubeチャンネル『9NEWS』などが伝えて注目された。

コロラド州アスペンの「セント・レジス・アスペンリゾート(St. Regis Aspen Resort)」のキッチンで23日午後11時前、警備員の男性がクマと鉢合わせ、一撃を食らって飛ばされた。

男性は「ホテル内にクマが侵入した」との連絡を受けて見回りをしていたところで、監視カメラはその直前、クマが大きなテーブルが置かれたキッチン内をうろつき、奥の部屋に移動するのを映し出していた。

するとしばらくして、片手にトランシーバーを持った警備員の男性がキッチン内にやって来て、クマが姿を消した奥の部屋にゆっくりと足を踏み入れた。

ところがその直後、男性はクマに気付いたのだろう。後ずさりをするような素振りを見せたかと思うと、そのまま後ろ足2本で立ったクマに投げ飛ばされた。

男性は衝撃で前のめりになり、床に叩きつけられているのが分かる。クマは柔道の技を決めたような姿で男性を見ていたが、すぐに体を翻して逃げ出した。

なお男性はその後、自ら緊急通報して近くの病院に搬送され、クマにひっかかれた背中の傷の手当てを受けた後、24日の朝に退院したという。

一方で現場では、事故の連絡を受けた「コロラド州公園・野生動物(Colorado Parks and Wildlife、以下CPW)」のスタッフが監視カメラの映像を確認し、胸に白いマークがあるオスのクマの捜索を開始した。そして翌24日早朝、クマの居場所を特定したが、公共の場での安全性への懸念から捕獲を見送り、25日午前2時頃に公園にいるところを捕まえた。スタッフは麻酔銃を使ったそうで、その後、人道的な方法で安楽死させたという。

CPWはこの事故を受け、コロラド州には約2万頭のアメリカクロクマが生息し、3月から11月にかけて活発に活動していていることを改めて確認し、野生動物とは距離を置き、クマの存在を常に意識して行動するよう呼びかけた。

そして当時の動画が公開されると、「男性はラッキーだった」「大きなクマは男性を殺すことだってできたはず。クマも驚いて、自分を守るために攻撃したに違いない」「マイク・タイソンの教えを受けていたりして」「あれは痛い」「何の収穫もなしに去ったクマ。あれで安楽死なんて…。かわいそう」といったコメントが寄せられた。

ちなみにCPWは、「クマの行動について『危険な行為』『破壊行為』『迷惑行為』の3つに分け、このうちの2つのカテゴリーに当てはまる行動を取った個体にのみ安楽死を行っている」と述べており、問題の個体はその後、解剖に回されたことを明かした。

事故が起きたホテルは、22日から改築のために閉鎖されていたようで、クマはホテルの中庭近くに設置された複数のドアを通り抜けホテルに侵入したという。

テックインサイト編集部では、今年度のコロラド州におけるクマの事故数や安楽死数、これまでと比較した事故の増加率などについてうかがうべく、CPWに取材を申し込んでいる。

今回の警備員はラッキーだったが、米イエローストーン国立公園では今年7月、ハイキング中の47歳の女性がハイイログマ(グリズリー)に襲われて死亡した。専門家によると、女性はクマに首や頭を襲撃され、3分以内に亡くなった可能性が高いという。

