ストライキ参加のボブ・オデンカーク「人間が書いたセリフしか覚えない！」

『ブレイキング・バッド』や『ベター・コール・ソウル』ソウル役でお馴染みのボブ・オデンカークが、ロサンゼルスで行われている全米俳優組合のストライキに連日参加中!

米brobibleによると、ストライキをしない俳優を非難しているとも取れる発言をしたようだ。

ストライキ中は、俳優たちはすべての宣伝活動が禁止されるが、出演作の宣伝をするために宣伝許可を求めている俳優たちもいる。

7月20日、パラマウント社の前で行われたストライキに参加したボブは、そんな俳優たちについてどう思うかを聞かれると以下のようにコメント。

「やめてくれ。これはストライキなんだ。あなたが負けたら、我々も負ける。みんな負けるんだ」

#SagAftra: #BetterCallSaul star @MrBobOdenkirk has advice for actors who keep asking for waivers to promote their movies “Don’t! It's a strike” #ActorsStrike pic.twitter.com/mW2XYG3JX0

また、7月18日に参加したストライキでは、「私は、1988年から全米俳優組合のメンバーなんだ。今やらなければならないんだよ。正しい方法でね。そうすれば、あと20年はやらなくてよくなるから」とストライキに対しての意気込みを見せていた。

Bob Odenkirk on the SAG-AFTRA picket line.

“We have to do this now and we have to do this right so we don’t have to do this for another 20 years.” pic.twitter.com/cs95kGwwlc

- DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 17, 2023