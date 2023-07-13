¡Ö´¥ÁçÂçËã½ê»ý¤ÇÂáÊá¡×±Ê»³°¼ÅÍÈï¹ð¡¡¤½¤ì¤Ç¤âà4·î¤ÎÍÆµ¿á¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎ¢»ö¾ð¡×
ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï£··î£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Î¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î±Ê»³°¼ÅÍÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤òÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡££·Æü¤Ë¤Ï300Ëü±ß¤ÎÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â¤òÇ¼Æþ¤·¡¢±Ê»³Èï¹ð¤Ï¸¶½É½ð¤«¤éÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£
±Ê»³Èï¹ð¤Ï£¶·î15ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËãÌó1.694¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÂçËã¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ë¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢±Ê»³Èï¹ð¤Ï£¶·î16Æü¤Ë£²ÅÙÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
£¶·î15ÆüÌë¤Ë·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤¬¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤ÆÂçËã¤¬²¡¼ý¤µ¤ì16ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£´·î¤ÎÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆü¤Î¸á¸å¤Ë¡¢£¶·î15Æü¤ÎÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¡££±Æü¤Ë£²ÅÙÂáÊá¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÂçËãÂáÊá·à¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅìµþÃÏ¸¡¤Ï£¶·î15Æü¤ÎÂçËã½ê»ý¤Çµ¯ÁÊ¤·¡¢£´·î¤Î·ï¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤¼£´·î¤ÎÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤Ïµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢
¡Ö£±·î¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢£´·î¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍÆµ¿¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥À¡ÊÂáÊá¾õ¡Ë¤Ï¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÂáÊá¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤â¥Ö¥Ä¤ò²¡¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¶õ¿¶¤ê¡ÊÉÔµ¯ÁÊ¡Ë¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÌôÊª»ö·ï¤Ï¥Ö¥Ä¡ÊÂçËã¤Ê¤É¡Ë¤È¥»¥Ã¥È¤¬¸¶Â§¡£ÆÃ¤ËÂçËã¤Ï»ÈÍÑ¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¥Ö¥Ä¤ò²¡¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼«Âð¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¤È¤¤¤¦¡£
±Ê»³Èï¹ð¤Ï£¶·î¤Î½ê»ýÍÆµ¿¤ÏÇ§¤á¤Æ
¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡££´·î¤ÎÍÆµ¿¤Ï
¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö£´·î¤ÎÂçËã½ê»ýÍÆµ¿¤Ï¡¢¥Ö¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¤ËËÜ¿Í¤Î¼«¶¡¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÎ©·ï¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â£¶·î15Æü¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ÇÂçËã¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍºáÈ½·è¤¬¸Ç¤¤Æ±Æü¤ÎÂçËã½ê»ý£±ËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊÆ±¡¦Á´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
·ÝÇ½¿Í¤ÎÌôÊª»ö·ï¤Ï²¿ÅÙ¤«¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¤¢¤ëÍÌ¾²Î¼ê¤¬ÂçËã½ê»ý¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ËÂçËã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤¬¤¢¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¾ðÊóÄÌ¤ê¤Ë¤½¤Î¾ì½ê¤ËÂçËã¤¬¤¢¤ê¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡£
µÕ¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤¬Âæ½ê¤Î±ö¤Î¾®ÉÓ¤Ë¥³¥«¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¾®ÉÓ¤Ë¤Ï±ö¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯ÁÜºº°÷¤¬ÃÏÃÄÂÀ¤òÆ§¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿¿µ¶¤Î¤Û¤É¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»öÁ°¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤Î¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
±Ê»³Èï¹ð¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¤âºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö£´·î¤ÎÍÆµ¿¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤ê£¶·î¤À¤±¤Î£±·ï¤Çµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤Þ¤¿½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÌ¤Ï£±²óÊ¬ÄøÅÙ¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ½éÈÈ¤Ê¤Î¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÉÕ¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£Ä¨Ìò£±Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£³Ç¯Á°¸å¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÊË¡Áâ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ò°ìµó¤Ë¼º¤¤¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¶à¿µÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡££±Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂçËã¡Ö1.694¥°¥é¥à¡×¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ºåËÜ ÎÉ¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ØÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡Ù¸µ¡¦Ê¸²½¼Ò²ñÉôÉôÄ¹¡£Âà¿¦¸å¡¢Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØPlus¦ÁToday¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢±Ç²è¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£ÆüËÜ±Ç²è¥Ú¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷