¡Ö50ºÐ¤«¤é¤Î»ñ»º·ÁÀ®¡×¤Ë¡ÈÅê»ñ¤Î¥×¥í¡É¤¬ÃÇÁ³¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¥ï¥±¡ÚÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¸½ºß¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áý¤¨¤º¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¿Ê¹Ô¤·¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÏ·¸å2,000Ëü±ßÌäÂê¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¥»¥¾¥óÅê¿®ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÃæÌîÀ²·¼»á¤¬¡¢Ãø½ñ¡Ø1ºý¤Ç¤Þ¤ë¤ï¤«¤ê 50ºÐ¤«¤é¤Î¿·NISA³èÍÑË¡¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤«¤é¡¢50ºÐ¤«¤é¡Ö¿·NISA¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¡ÖÏ·¸å2,000Ëü±ß¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³
Åê»ñ¿®Â÷¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Åê»ñ¿®Â÷²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²¿¤ò´«¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢Åê»ñ¿®Â÷°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¤Ã¤Æ²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê»ñ¿®Â÷¤Î²¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼ç¤ÊÅÀ¤ò3¤Äµó¤²¤ë¤È¡¢
1. ¾¯³ÛÅê»ñ¤¬²ÄÇ½
2. ¾¯³Û»ñ¶â¤Ç¤âÊ¬»¶Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë
3. ¥×¥í¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë
¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡1. ¾¯³ÛÅê»ñ¤¬²ÄÇ½
¤Þ¤º¡¢¾¯³ÛÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤ÎºÇÄã¹ØÆþ¶â³Û¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï1Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï100±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯³Û¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯³Û»ñ¶â¤Ç¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
·î¡¹¤ÎÀÑÎ©¶â³Û¤Ï¾¯³Û¤Ç¤â¡¢Ä¹´ü´Ö·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Åê»ñ¿®Â÷¤Ç¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡2. ¾¯³Û»ñ¶â¤Ç¤âÊ¬»¶Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë
¼¡¤Ë¡¢¾¯³Û»ñ¶â¤Ç¤âÊ¬»¶Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾¯³Û¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤Ê»ñ¶âµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁÈÀ®¡Ê¤½¤»¤¤¡Ë¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¼«ÂÎ¤Î±¿ÍÑ»ñ¶â¤Ï·ë¹½Âç¤¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤ò¡¢Åê»ñ²È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼õ±×¸¢¤Î»ý¤ÁÊ¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÇÛÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯³Û¤·¤«Åê»ñ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¿¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡3. ¥×¥í¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡ÖÅê»ñ¿®Â÷²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦±¿ÍÑ¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÃÊÁ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢Åê»ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë±¿ÍÑ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÂ§¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿±¿ÍÑ¤Î¥×¥í¤ò¸Ä¿Í¤Ç¸Û¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¾¯³Û¤º¤ÄÅê»ñ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¥¹¥È¤âÁ´°÷¤ÇÊ¬¤±¤ÆÉéÃ´¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤è¤¦
Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢°ì¼ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ô¼°¤äºÄ·ô¤Ê¤É¤«¤é¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¡Ê¼õ±×¼Ô¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÊ¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤ÇÍø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿»þ¤â¡¢µÕ¤ËÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤â¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤½¤ì¤¬µ¢Â°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÎ±°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î±¿ÍÑÀ®²Ì¤ÏÅê»ñ¿®Â÷¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤¿³ô¼°¤äºÄ·ô¤ÎÃÍÆ°¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÂÃù¶â¤Î¤è¤¦¤ËÍø²ó¤ê¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¡¢Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢³ô¼°¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹çÍýÅª¤ËÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡ÊÅê»ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ë¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³ô¼°¤Î¤ß¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë³ô¼°·¿Åê»ñ¿®Â÷¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡¢ÂçÂÎ¡¢¿ô½½ÌÃÊÁ¤«¤é100ÌÃÊÁÄøÅÙ¤Î³ô¼°¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤¹¤ë¤ª¶â¤ò¿ô½½ÌÃÊÁ¤«¤é100ÌÃÊÁÄøÅÙ¤ËÊ¬¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤ÎÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤¬ÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤ÎÌÃÊÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤ÎÂ»¼º¥ê¥¹¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¤¬¸ÄÊÌÌÃÊÁÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¸ú²Ì¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤ª¶â»ý¤Á¤Ê¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð100Ëü±ßÄøÅÙ¤Î»ñ¶â¤À¤È¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ô½½ÌÃÊÁ¤«¤é100ÌÃÊÁÄøÅÙ¤Î³ô¼°¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸Ê¬»¶Åê»ñ¸ú²Ì¤ò¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤é¿ôÀé±ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1Ëü±ßÄøÅÙ¤Î»ñ¶â¤Ç¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¿®Â÷¤Î°ÂÁ´À¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Åê»ñ¿®Â÷¤Ï¡¢±¿ÍÑ¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¡ÖÅê»ñ¿®Â÷²ñ¼Ò¡×¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¡Ê¼õÂ÷¶ä¹Ô¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÈÎÇä¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈÎÇä¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤ÏÀì¤éÅê»ñ¿®Â÷¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤¬¼ç¤¿¤ë¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿»ñ¶â¤Ï¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈÎÇä¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤âÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÈÎÇä¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÈ¾¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÁë¸ý¤ä¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅê»ñ¿®Â÷²ñ¼Ò¡×¤Ï¡¢¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦³ô¼°¤äºÄ·ô¤òÇã¤¦¤«¤Î»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤Ï¡ÖÅê»ñ¿®Â÷²ñ¼Ò¡×¤«¤é¤Î±¿ÍÑ»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤ËÇäÇãÃíÊ¸¤ò½Ð¤·¡¢¡ÖÈÎÇä¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿»ñ¶â¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿³ô¼°¤äºÄ·ô¤ò´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤¬¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÅê»ñ¿®Â÷¤Î»ÅÁÈ¤ß
¾¯¤·¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÅê»ñ¿®Â÷²ñ¼Ò¡×¡¢¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¡¢¡ÖÈÎÇä¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤¿¶ÈÌ³¤ò¿ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¡ÖÈÎÇä¶âÍ»µ¡´Ø¡×¤ä¡ÖÅê»ñ¿®Â÷²ñ¼Ò¡×¤¬ÅÝ»º¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñ»º¤Ï¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÔÌÂ»¤¹¤ë¶²¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¡ÖÊ¬ÊÌ´ÉÍý¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤Î»ñ»º¤È¤ÏÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²¾¤Ë¡Ö¿®Â÷¶ä¹Ô¡×¤¬·Ð±ÄÇËÃ¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÁÈÆþ»ñ»º¤ÏÊÝÁ´¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤ÎÂ¿²É¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÊÝÁ´¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¸µËÜ1,000Ëü±ß¤È¤½¤ÎÍøÂ©Ê¬¤Þ¤Ç¤·¤«ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Ê¤¤¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢ÇËÃ¾¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤¬¹â¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃæÌî À²·¼
¥»¥¾¥óÅê¿®ÁÏ¶È¼Ô