低身長にコンプレックスを持っていたアメリカの男性が骨延長手術を受け、165センチだった身長を約6か月間で182センチまで伸ばすことに成功した。身長が17センチ高くなった男性が手に入れたのは、身体から溢れ出る自信だったという。英ニュースメディア『LADbible』などが伝えた。

米イリノイ州シカゴに住むディンゼルさん(Dynzell、27)は昨年12月、トルコに飛んで身長を高くするための骨延長手術を受けた。

骨延長手術とは骨を人工的に骨折させ、その部位が治癒する過程で生じる新しい骨(仮骨)をゆっくりと引っ張ることで骨を延長するもので、脚の中には金属製の内釘(ロッド)を埋め込み、外側に付けた金属製の創外固定器とつなげるという。

ディンゼルさんは「僕が受けたのはLON法(組み合わせ法)で、90日間毎日、創外固定器のキー(ネジ)を回し、中の骨を一日1ミリずつ伸ばしていく。そして自分が望む身長に達したら創外固定器を外し、仮骨が成長した後で内釘を摘出するというもの」と説明し、詳細についてこう明かした。

「僕の場合、2回目の手術は3月に行われ、5月には内釘を抜くことができた。そして約6か月で、身長が165センチから182センチになった。全部で1500万円超(10万ユーロ)かかったけどね。」

ディンゼルさんは元海軍の衛生兵で、手術後はジムで毎日3〜8時間を過ごしていたため、通常よりも回復が早かったという。

また手術後、厳しい筋力トレーニングの様子、スタッフとのやり取り、ビフォーアフターの画像などをSNSに投稿するようになると驚くような変化があったそうで、このように述べた。

「実はSNSに、女性からの応援の声が多数寄せられるようになってね。特に身長が高くなってからは『新しい身長はあなたにピッタリだ』『カッコいい!』といったダイレクトメッセージが頻繁に届くようになった。」

「それに手術の合間に1週間だけ家に戻った時には、周りからの視線を感じてね。女性からアプローチされたよ。それも今まで一度も会ったこともない女性が声をかけてくるのだから不思議だった。まるで僕が変わったことを知っているかのようにね。」

「さらにある女性には『あなたからは自信が溢れ出ている』と言われた。僕はいつだって自分に自信をもっていたけど、そんなことを言われたのは初めてだったから驚いたね。」

ちなみに手術前のディンゼルさんは、自分より少しでも背が高い女性に話しかけることはなかったそうで、「せっかくのチャンスを逃していたこともあった」と苦笑する。また女性とデートをする時は、少しでも背が高く見えるように厚底靴を履いたり、相手の女性が気を遣ってローヒールを履いてくることもあったそうで、「今はもう、そんな心配をすることもなくなったよ。まだデートはしていないけど、とてもワクワクするね」と笑顔で語った。

ただ一方で、わざわざ高い手術代を払い、高身長を手に入れたディンゼルさんを批判するネガティブなコメントも少なくないそうで、ディンゼルさんは「そのほとんどは自称“高身長”の男性なんだよ」と明かす。

そんなディンゼルさんは今月初旬にトルコを離れて帰国しており、SNSにアメリカで撮影したと思われる写真を投稿しこう綴っていた。

「前進することを妨げてきた恐怖、チャレンジ、これまでの自分、疑念。そういったものすべてを克服しよう。自分に打ち勝ち、自分の夢を諦めないことだ!」

そんなディンゼルさんには、次のようなコメントが寄せられている。

「まるで別人のよう。」

「私も背が低いけど、手術よりも今のままでいることを選ぶね。」

「年を取ったら、脚に痛みが出るのでは?」

「身長は伸びたけど、手が小さくてバランスが悪い。」

「これって安全なの?」

「私も手術を受けようと思ったけど、高額なので諦めようとしていた。でもあなたを見て自分にもできそうな気がしてきたよ。」

「あなたは私の目標になった。」

「インスパイアされる。」

「どこで手術をしたか教えて!」

「簡単そうに見えるけど、かなりの痛みとつらさが伴うはず。やり遂げたことは素晴らしい。」

「この手術をした後に、走ることは可能なの?」

「100%、元のように走ることはできないけど、80%くらいまでは戻るのではないかな。」

「自分が幸せで納得した結果なら、こういう手術もありだと思う。」

「本当に自信に満ちている! これからも応援するよ!」

画像は『LADbible 2023年6月2日付「Man who surgically went from 5’5” to 6’0” says women are suddenly all up in his DMs」(Credit: Instagram/@mrbrokenbonez)』『mrbrokenbonez 2023年3月16日付Instagram「First day lengthening tibia with the LON method.」、2023年4月18日付Instagram「Finally reached 179 using limb lengthening surgery to grow 15cm.」、2023年4月25日付Instagram「Truly unbelievable.」、2023年6月13日付Instagram』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)