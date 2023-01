X JAPAN ToshIの新曲『叫　SAKEBE』が物議…YOSHIKIとの不仲説を打ち破り新展開なるか…！

19日、TBS系バラエティ番組『モニタリング 歌のチカラSP』にてX JAPAN・ToshIが自身で作詞作曲した新曲『叫 SAKEBE』を披露し、ファンをざわつかせている。

というのも、ToshIのX JAPAN、さらにはYOSHIKIへの想いが想起されるような、ロックな歌詞が綴られているというのだ。

病弱な少年と活発な少年を結びつけたもの

X(1992年に世界進出を視野に入れ、X JAPANに改名)は、1982年の夏、千葉県有数の進学校で高校2年生だったYOSHIKI(リーダー、ドラム、ピアノ)とToshI(ボーカル)、そして他校のメンバー3名によって結成されたロックバンドグループである。

昨年は結成40周年であったが、2018年以降新たな動きはなく休止状態が続いている。

YOSHIKIとToshIは幼稚園時代からの幼馴染だ。

小児喘息や深刻な食物アレルギーがあり病弱な少年であったYOSHIKIと、体が大きく利発で活発、幼稚園でも目立つ存在であったToshIとの関係を結びつけたのは”ピアノ”だった。

YOSHIKIはプロのタップダンサーとして活動していた父親の影響でクラシックやジャズに興味を持ち4歳からピアノを習い、ToshIは母親がピアノ講師であったのだ。

中学に上がると、身内の不幸を機に音楽への情熱を持ちつつも学校では教師と対立するなど荒廃した生活を送るようになったYOSHIKIと、坊主頭で野球に没頭し、生徒会でも活躍していたToshIとの共通点は薄いようにも思われたが、ロックバンドグループ「KISS」のファン同士であったことが2人を繋ぎ、共にXの前身のバンドを結成するなど音楽活動を続けていた。

X結成後初の高校の文化祭では、YOSHIKIによるオリジナル曲「I ‘LL KILL YOU」を披露。次の年の文化祭では噂が噂を呼び、「Xの高校生活最後のバンド演奏を一目見たい」と他校の生徒たちが詰め掛け、結果的には1000人を超える観客が体育館に集まったほどの人気ぶりだったという。

その後高校を卒業したYOSHIKIとToshIは東京に拠点を移し、ロックバンド「X」としての活動を本格化させていった。

X JAPANがもたらしたもの

派手なメイクと服装、火を吹く、血糊を吐く、ドラムセットやギターを破壊するなど気をてらった意表をつくパフォーマンス、YOSHIKIによる1分間に800回以上もの高速ドラミングテクニック、ToshIの突き抜けるような天性のハイトーンボイスなどもあいまって着実に熱狂的なファンを増やし、TAIJI(ベース)、PATA(ギター)、HIDE(ギター)も加わりインディーズシーンで絶大な人気を得ていった。

CBS・ソニー(現・ソニーミュージックレコーズ)と契約後初のアルバム『BLUE BLOOD』はオリコン初登場6位という当時としては異例の売れ行きをみせ、12月に行われた日本有線大賞では最優秀新人賞を獲得。1989年・年間レコードセールスシングル新人部門では「紅」が一位に輝いた。

それまでイメージづくりを大切にしてきたロックミュージシャン達によってご法度とされてきたTV出演をYOSHIKIの意向によりXは積極的にこなしていった。

長く伸ばした髪の毛を垂直に立てるなど、非現実的で派手な装いをしながらも、TV出演時には笑顔を見せながら普通に会話し、演奏時は対極的に激しくロックナンバーを、時には繊細なバラードをパフォーマンスする姿を披露することで「ロック=アンダーグラウンドな音楽」というイメージを革新させ、ポップミュージックなどと同じようにロックミュージックもお茶の間に広く親しまれるようになる契機を作った。

その後のX JAPANは、周知の通りの熱狂的人気とともにToshIのカルト団体による洗脳、脱退、1997年の解散騒動、HIDEとTAIJIの突然の死、YOSHIKIの頸椎間孔狭窄症発症と3度の手術、2007年、絶望的とみられていたなかでのX JAPANの再結成など、壮絶な物語のなかにあった。

再結成後も2018年以降はグループとしての表立った活動はなく、昨年は結成40周年、アニバーサリーイヤーであったことからファンらは淡い期待を抱くも空振りに終わった。それどころか今後の方向性に暗雲を感じずにはいられない事態が起こっていた。

真面目で控えめ…沈黙を続けてきたToshIの変化

2022年12月にYOSHIKIの1200日密着によるドキュメンタリー、NHK総合『プロフェッショナル 仕事の流儀』が放送されると、その中でToshIの映像が一度も流れないということが起こったのだ。ToshI事務所サイドからの使用許可が下りなかったのだという。

さらにYOSHIKIはL'Arc〜en〜CielのHYDE、LUNA SEA /X JAPANのSUGIZO、ギタリストMIYAVIらとともに新バンド『THE LAST ROCK STARS』を結成し紅白歌合戦に出場、1月から2月にかけては東京、ニューヨーク、ロサンゼルス公演が決定しており多忙を極めた様子だ。

ToshIもTBS系バラエティ番組『モニタリング』のユニットオーディション企画の中で「出来上がった人ではなく若者にチャンスを」と異例の新人・もーりー(森英寿)を抜擢し新ユニットを結成、そして発表されたのが前述の新曲『叫 SAKEBE』である。

軽快なロックナンバーでXJAPAN時代を彷彿とさせるような耳に残るメロディーでありながらも、曲の冒頭ではまるで誰かを否定するような言葉が並ぶ。

そして歌詞をよく見ていくとそれがYOSHIKIに宛てた”叫び”なのでは…と邪推されたのだ。

Anything is possible Walk the walk

虚言 狂言 イイ加減

By helping others, I’m saved

偽善 平然 マジ 唖然

嘘泣き野郎 溺れるナルシスト

悲劇 衝撃 茶番劇

見栄で彩る 劣等感

追い詰められた心 鈍色の

薔薇の棘 突き刺さる

骨の髄まで 毒される

ここまではこれまでの不仲説を認めざるをえないような厳しい言葉が羅列される。

しかし曲は最後にこう締め括られる。

真紅に染まった あの頃のおまえを

慰め 抱きしめ 魂 感じてみろ

Can you hear me 俺の叫び

おまえの 五臓六腑に 響けよ

「昔を思い出してくれ」「目を覚ましてくれ」というToshIからの熱いメッセージのようにも思われるのだ。

番組内でToshIは「「腹の底から叫んで前に進んでいくぞ」そういうロック魂をこめて」作詞作曲したと語っている。

ToshIさん出演の、TBS系バラエティ番組『モニタリング 歌のチカラSP』は1/26 19:59までTVerで配信中なのでX JAPANファンは是非チェックしてほしい。

ありのままのロック魂を叫んだToshIにYOSHIKIは何を思うのか。

多方面で活躍を続けるYOSHIKIとToshIであるが、2人の合流を、X JAPANの再始動を待ち望んでやまないファンは少なくないはずだ。