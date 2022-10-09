¡ÖÆüËÜ°ì²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤Ï·î³Û531Ëü±ß¡ª ¤½¤ì¤Ç¤â5Ç¯¸å¤Ë¤ÏÈ´¤«¤ì¤ë¶²¤ì¡Ú½»¤Þ¤¤¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê»¨³Ø¡Û
¡Ú½»¤Þ¤¤¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥ê»¨³Ø¡Û#3
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÆüËÜ°ì¹â¤¤¤Î¤Ï55²¯±ß 25Ç¯´°À®¤Î¡Ö»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ò¥ë¥º¡×¤¬¤½¤ì¤òÈ´¤¯¡©
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ°ì²ÈÄÂ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥é¡¦¥È¥¥¡¼¥ëÂå´±»³¡×¡£ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è²©Ã«Ä®¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡JR»³¼êÀþ½ÂÃ«±Ø¤ÈÅìµÞÅì²£ÀþÂå´±»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡£±ØÁ°¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êâ¤¯¡£Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ê¤ÎÃÏ¾å7³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ¤ÇÁí¸Í¿ô¤Ï139¸Í¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥È¤«¤é¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤Î60¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÎÐË¤«¤Ê³¹Ï©¼ù¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¡¢¤É¤ÎÉô²°¤«¤é¤â¹¤¤ÃæÄí¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¤³¤³¤¬ÅÔ¿´¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¶ÑÀìÍÌÌÀÑ240Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¡¢¥¥Ã¥º¥ë¡¼¥à¡¢²°¾å¥Æ¥é¥¹¡Ê¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼²ÄÇ½¡Ë¤Ê¤É¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢ËÉ²»Éô²°ÉÕ¤¥×¥é¥ó¡¢2ÂæÊ¬Ê¿ÃÖ¤Ãó¼Ö¾ì¤Î¤¢¤ëÀìÍÑ¥¬¥ì¡¼¥¸ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ë¡£ÃøÌ¾¤ÊÊ¸²½¿Í¡¢ÍÌ¾¿Í¤¬½»¤à¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢5½Å¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÇÂè»°¼Ô¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¥é¡¦¥È¥¥¡¼¥ëÂå´±»³¡×¤ÎºÇ¾å³¬¤ÎÀìÍÌÌÀÑ500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÉô²°¤Î²ÈÄÂ¤¬¥Ê¥ó¥È531Ëü±ß¤Ê¤Î¤À¡£¸¼´Ø¤À¤±¤Ç¤âÄÌ¾ï¤ÎLDK¤Û¤É¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ê¿¶ÑÅª²ñ¼Ò°÷¤ÎÇ¯¼ý¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÈÄÂ¤ò·î¡¹»ÙÊ§¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢½îÌ±¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¡¢»°É©ÃÏ½ê¤¬Åìµþ±ØÁ°¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Ë´°À®Í½Äê¤Î¡Ö¥È¡¼¥Á¥¿¥ï¡¼¡×¤Ë¡¢ÄÂÂß¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£Åìµþ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Î±ØÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¡Ö¥È¡¼¥Á¥¿¥ï¡¼¡×¤Ï¹â¤µ390¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢´°À®»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹¤µ400Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î½»¤Þ¤¤¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¡¦¥È¥¥¡¼¥ëÂå´±»³¡×¤òÈ´¤¤¤ÆÆüËÜ°ì¹â¤¤ÄÂÂß½»Âð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»³²¼ÏÂÇ·¡¿½»Âð¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë