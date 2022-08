人気映画『ハリー・ポッター(TM)』シリーズのホグワーツ特急(TM)を完全再現した「レゴ(R)ハリー・ポッター(TM) ホグワーツ特急(TM)−コレクターズエディション」が2022年8月31日(水)より販売開始となる。

『ハリー・ポッター(TM)』シリーズは、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説。本作をベースにした映画シリーズは2001年から2011年までに全8作が製作され、大ヒットシリーズとなった。

本シリーズは世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている。

この度登場する「レゴ(R)ハリー・ポッター(TM) ホグワーツ特急(TM)−コレクターズエディション」は、全長118cmで、線路の上に置かれた蒸気機関車、車輪を回転させるレバー、石炭車、ライトアップされる客車、加えて9と3/4番線ホームの見事なレプリカが含まれており、内部も外部も細部にまでこだわった仕上がり。

さらに、ハリー・ポッター(TM)、ロン・ウィーズリー(TM)、ハーマイオニー・グレンジャー(TM)のゴールデントリオをはじめ、ファンにはたまらない映画の4つのシーンをイメージしたミニフィグが20体セットになっている。

『ハリー・ポッターと賢者の石』でハリー、ロン、ハーマイオニーが初めて出会うところから、『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』でアルバス・セブルス・ポッター(TM)がホグワーツに入学するところまで、本セットはあなたを旅路へと誘う。

映画の名シーンや名言が列車やホームにリンクしているのを発見しながら、魅力的なレゴ(R)ブロックのハリー・ポッターの世界を作り上げよう!

