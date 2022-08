全高約64.65センチ、1/2スケールのドラえもんの大型ソフビフィギュア「VCD 1/2 ドラえもん」が登場。新発売ではなく、再入荷の形になる。

VCDはメディコム・トイが展開するソフビ製フィギュア。可動によるプレイバリューより原作フォルムの忠実な再現が重視されており、嵌着(可動を残したパーツのはめ込み)ではなく接着が用いられる場合もある。ただし全種絶対無可動というわけではなく、可動部があるアイテムもある。

「VCD 1/2 ドラえもん」は何度も再入荷されているヒット商品。価格は2019年の再入荷時から据え置きとなっている。

(C)Fujiko-Pro

VCD 1/2 ドラえもん

発売元:メディコム・トイ

5万2800円(税込)

2022年8月発売予定

原寸大のドラえもんを1/2サイズで立体化したソフビフィギュア。全高約64.65センチ。

コミックのテイストを忠実に再現している。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、及び川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム(ショップ)にて発売。

メディコム・トイではVCD以外にも各種フィギュアや雑貨、衣類を発売している。ここではその新製品情報をお届けしよう。

UNDERCOVER HAMBURGER LAMP CLEAR

発売元:メディコム・トイ

1万9800円(税込)

2022年8月発売予定

アパレルブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)がデザインした、ハンバーガー型モンスターのランプ。全高約30センチ。

以前のものは目と歯だけが光ったが、今回はクリア成型で全体が光る。別売り単三電池×4本使用。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、UNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)UNDERCOVER:03-3407-1232

(C) Jean Jullien

CYCLOP LAMP by Jean Jullien

発売元:メディコム・トイ

27万5000円(税込)

2022年8月発売予定

アーティストのジャン・ジュリアンがデザインしたサイクロプをランプとして立体化。全高約35センチ。

ダイキャスト製。別売り単四電池×3本使用。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて発売。

(問)2G TOKYO:03-6452-5003

(C) 2022 Muaidor B.V. Under license to Bravado Merchandising. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MLE "The Rolling Stones"

発売元:メディコム・トイ

MLE(メディコム・トイ ライフ エンタテインメント)の新作。伝説的なロックバンドであるザ・ローリング・ストーンズと、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)のコラボ雑貨。

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売予定、なくなり次第終了。

BE@RTEE "The Rolling Stones" /6050円(税込)/2022年10月発売予定

Size:S、M、L、XL、XXL

Color:WHITE、BLACK

BE@RBRICK CREWNECK SWEATSHIRT "The Rolling Stones" /1万1000円(税込)/2022年10月発売予定

Size:S、M、L、XL、XXL

Color:GRAY、BLACK

BE@RBRICK PULLOVER HOODED "The Rolling Stones" /1万3200円(税込)/2022年10月発売予定

Size:S、M、L、XL、XXL

Color:GRAY、BLACK

BE@RBRICK DIE CUT CUSHION "The Rolling Stones" /8800円(税込)/2022年10月発売予定

Size:W38センチ×H70センチ

BE@RMUG "LIPS and TONGUE" /4620円(税込)/2022年10月発売予定

Size:全高約13センチ

RUG "LIPS and TONGUE" /2万4200円(税込)/2022年10月発売予定

Size:W90センチ×H100センチ

SKATEBOARD DECK "The Rolling Stones" /1万7600円(税込)/2022年10月発売予定

Size:W20.4センチ×H80センチ

「MLE "The Rolling Stones"」に写真が使用されている「BE@RBRICK The Rolling Stones Lips & Tongue BLACK CHROME Ver. 100% & 400%、1000%」は先月紹介(2ページ目)。受注は締め切られているが、11月に店頭販売分がメディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗に並ぶ予定となっている。

