お笑いコンビ「ゆにばーす」はら(32)が3日までに自身のインスタグラムを更新、“詐欺メーク”最新ショットを公開した。

はらは、普段の顔とは全く別人に見える“詐欺メーク”で話題になっているが、この日は「「Which one do you choose?」(どちらを選ぶ?)とつづり、赤いリップが印象的な巻き髪姿と、丸刈り姿の笑顔の写真を投稿した。

フォロワーからは「凄い!!凄過ぎる!」「詐欺メイク素敵だわー」「振り幅がスゴイ」「毎回見るたびに、世の中何を信じたらいいのか全くわからなくなります」「すごい、同じ方とは思えない〜」「自分のなりたい自分になれるって凄い特技だよね」「2枚目に全部持っていかれた」などの声が寄せられていた