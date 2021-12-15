¥°¥é¥É¥ë¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¿¥¯¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡¡¸½Ìò¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë·ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÈÂô¤µ¤ê¤£¤Ç¤¹¡£¤«¤ì¤³¤ì15Ç¯°Ê¾å¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¡ÈÄìÊÕ¡É¤Ç³èÆ°¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤È¤¤Ë¤ÏÎ¢Êý¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòº£¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»£±Æ²ñ¤Ê¤É¡¢¥ª¥¿¥¯¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤ÈÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤äÆ±¶È¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¥°¥é¥É¥ë¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¿¥¯¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¢¡¥°¥é¥É¥ë¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÆÃÄ§¡¡ÖÀ¶·é¡×
¡¡¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ê¥¢¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¹¥¤«¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¡ÈÀ¶·é¡É¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»£±Æ²ñ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡¢ÄÞ¤òÀÚ¤ë¡Ê¤Ê¤¼¤«¾®»Ø¤ÎÄÞ¤À¤±¿¤Ð¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥À¥á¡Ë¡¢»õ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈËá¤¯¡¢·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÉþ¤ÏÃå¤Ê¤¤¡¢À¸´¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Éþ¤òÃå¤ë¡¢¸ª¤Ë¥Õ¥±¤¬Íî¤Á¤Æ¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¤é¥Þ¥á¤Ë¿¡¤¯¡¢²Æ¾ì¤Ï¥Ç¥ª¥É¥é¥ó¥È¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡¡½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤é°Õ³°¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ÂçÂÎ¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Ï¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µ©¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉ¾È½¤¬¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÕ¤â¤·¤«¤ê¤À¤È»×¤¦¡£Âç¤Î¼ò¹¥¤¤ÊÉ®¼Ô¤Ï¡¢»£±Æ²ñ¤Î³«»Ï1»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç°û¼ò¤·¤¿µó¶ç¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤º¡¢Àö´é¤È»õËá¤¤À¤±¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢2ÅÙ¤È»£±Æ²ñ¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤Û¤É¼ò½¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¥¹¥¤¥Þ¥»¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¥°¥é¥É¥ë¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÆÃÄ§¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤¹¤ë¡É¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡È¥ª¥¿¥¯¡É¤Ï¸Å»²¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¬¤Á¡£¡Ö²¶¤Ï½é´ü¤«¤é¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖºÇ½é¤«¤é¥À¥¤¥ä¤Î¸¶ÀÐ¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö½é¸«¤Î¥ª¥¿¥¯¤È²¶¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤¿¤é¼çÄ¥¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥ä¥á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡ÀÎ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¿·¤·¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡Ö¤³¤Î»Ò¤Î¸½¾ì¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤¹¤°¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇDVD¤ò½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë²¿É´Ëç¤âÇã¤¤¼è¤ë¤È¤«¡¢»£±Æ²ñ¤ÎÏÈ¤ò¤¼¤ó¤ÖËä¤á¤ë¤È¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃÎ¿Í¤Î¥ª¥¿¥¯¤ò½¸¤á¤ÆÂçÀ¹¶·¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡È¿ä¤·¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¡É¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡£
¡¡¸Å»²¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·µ¬¤Î¿Í¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ª¥¿¥¯¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥°¥é¥É¥ëËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿Íµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡È¤½¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤ï¤ó¤µ¤«¥ª¥¿¥¯¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¸½¾Ý¤âµ¯¤¤ë¤Î¤À¡£¡¡
¢¡¥°¥é¥É¥ë¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÆÃÄ§£¡Ö²Ý¶â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¿ä¤·¤Î¥°¥é¥É¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡È²Ý¶â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡DVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤¬½Ð¤¿¤éÇã¤¦¡£VR¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡Çä¤ê¾å¤²¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¼¡²ó¤â¤Þ¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£°¤±¤ì¤Ð¡È¤ª¤«¤ï¤ê¡É¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡È²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¡£
¡¡Îã³°¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥É¥ëËÜ¿Í¤¬Â¿¾¯¼«Ê¢¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¶âÁ¬ÌÌ¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¡£
¢¡SNS¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤¤¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢Instagram¤äTwitter¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¤¤¤¤¤Í¤ò²¡¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤À¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£