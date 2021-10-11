ÊÆ ¥¢¥é¥¹¥«È¾Åç¤ÇM6.8¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
ÊÆ ¥¢¥é¥¹¥«È¾Åç¤ÇM6.8¤ÎÃÏ¿Ì¡¡ÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
2021/10/11 18:19 ¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î10·î11Æü(·î)18»þ10Ê¬º¢¡¢³¤³°¤ÇÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ï¥¢¥ê¥å¡¼¥·¥ã¥óÎóÅç¡ÊÊÆ¹ñ¡¢¥¢¥é¥¹¥«È¾Åç¡Ë¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¡Ê¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡Ë¤Ï6.8¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨¿Ì¸»¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÄÅÇÈ·ÙÊó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊPTWC¡Ë¤Ë¤è¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈÈï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Ì¸»¶áËµ¤Ç¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¿ÌÅÙ4¡ÉÄøÅÙ¤ÎÍÉ¤ì¤«
ÊÆ¹ñÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¹ñÎ©ÃÏ¿Ì¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼(USGS,NEIC)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Ì¸»¶áËµ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç²þÀµ¥á¥ë¥«¥ê¿ÌÅÙ³¬µé¤ÎºÄøÅÙ¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¸·Ì©¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Îµ¤¾ÝÄ£¿ÌÅÙ³¬µé¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¿ÌÅÙ4ÄøÅÙ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÍÉ¤ì¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£