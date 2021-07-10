バングラデシュ、工場火災で少なくとも52人死亡
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場で消火作業を行う消防隊員。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）
【新華社ナラヤンガンジ7月10日】バングラデシュの警察と政府関係者は9日、首都ダッカ近郊の食品・飲料工場で8日夜に火災があり、少なくとも52人が死亡し、30人が負傷したと明らかにした。
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場で消火作業を行う消防隊員。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）
事故があったのは、ダッカ南東約20キロのナラヤンガンジ県にある6階建ての工場で、ジュースなどの飲料水やスナック類の加工をしていた。消防隊員は8日に亡くなった3人を発見し、9日になって49人の遺体を発見した。
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場で作業に当たる消防隊員。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場で作業に当たる消防隊員。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場に座り込む消防隊員。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場で捜索・救助活動に当たる消防隊員。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場で消火作業を行うボランティア。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場で、家族を亡くし悲しむ女性。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）
9日、バングラデシュ・ナラヤンガンジの火災現場で、家族を亡くし悲しむ女性。（ナラヤンガンジ＝新華社配信）